Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Milli ruh ve asaletimize gölge düşürmeye çalışanlar her devirde acıklı sonra tanışmışlardır. Onurumuzla yaşar, vatan ve millet yolunda onurumuzla ölmesini biliriz.

ATATÜRK VE 2. ABDÜLHAMİT TEPKİSİ

"Aziz Atatürk'e sürekli saldırı ve sataşmalar olmuş, ihtimaldir ki arkası da kesilmeyecektir. Bir avuç işbirlikçi ve kimliksiz ve sözde tarihçi Atatürk'e dil uzatmışlardır. Annesi ve manevi kızı ile ilgili aşağılık dedikodu çıkarmışlardır. Bir defa Aziz Atatürk'e iftira atanların, yediği içtiği haram, esip savurduğu haysiyetsizliktir. Bu ülkede tarih konusunda atıp tutmak düşman işbirlikçilerinin mesleği mi oldu? Neyi arayıp bulmanın peşine düşüyorlar?"

"BİR BAKARSINIZ 2. ABDÜLHAMİT'E KAFAYI TAKARLAR"

"Kanuni Sultan Süleyman'ı tartışırlar, Hürrem Sultan karşısında zayıf bulurlar, devşirmeleri yükselttiği için kızarlar, kanun ve nizamdan dolayı kutsarlar. Bir bakarsınız. 2. Abdülhamit'e kafayı takarlar. Sonra tutarlar Mustafa Kemal ile uğraşılar. Namus ve şerefle oynamya kalkarlar. Nedir Atatürk'e çatmanın gerçek gayesi?"

"TÜRK TARİHİNDEN ÇİRKİN ELİNİZİ ÇEKİN, ZEHİRLİ DİLİNİZİ KESİN"

"Cahillik değilse, kesinlikle düşman sevindiren vatan hainliğidir. Bunlara sesleniyorum. Türk tarihinden çirkin elinizi çekin, zehirli dilinizi kesin. 2. Abdülhamit ve Gazi Mustafa Kemal birbirini tamamlayan Türk tarihinin şerefli ve haysiyetli iki yüzüdür. Yalan ve iftira bumerang gibi mutlaka geri dönecektir. Soyu sopu karışık olanlar ilk fırsatta ayaklanmaktadır. Asılsız ve alçakça ithamlarla Atatürk'ü gözlerden düşüreceklerini sananlar varsa, ya zekaları kurumuş ya insanlıkları kaybolmuştur. Gazi Mustafa Kemal aynı zamanda akıl, sabır, strateji, denge, sorumluluk ile hareket etmiş, hedeflerine ulaşacağına inanmıştı. Geri adım atan değil, üstüne üstüne giden sonuç almak için direnç gösteren azim ve irade sahibi bir askerdi."

"ANADOLU'YU HAÇLI BAKİYELERİNDEN BİR BİR TEMİZLEDİ"

"Gün geldi aynen dediği gibi oldu. Tutsak alınmış Anadolu'yu, Haçlı bakiyelerinden bir bir temizledi, milli varlığı güvenceye aldı. İstilaya katlanmadı, 'tamam' demedi. 98 yıl önce Samsun'a çıktı. Bağımsızlığın kıvılcımını tutuşturdu. Havza'da alevlendi, Amasya'dan körüklendi, Erzurum'dan yayıldı ve Sivas'tan tüm vatan sathında yankı buldu. Türk milleti zalim tutkulara karşı amansız bir savaş verdi. Bu savaş haklı ve meşruydu. 'Ya istiklal, ya ölüm' seslenişi, Türk milletine adanmışlıkla gerçekleşmiştir."

"KÖLE OLMAMAK İÇİN SAMSUN'DAN ANADOLU'YA ULAŞILDI"

"Samsun'a Türk milletinin namusunu ve şerefini kurtarmak ve sağlama almak için çıkıldı. Köle olmamak için Samsun'dan Anadolu'ya ulaşıldı. Ülkemizin bekası için gösterdiğimiz duruş ve kararlılığı, zayıflık, acizlik zannederek göz ardı edenler tarihi misyonumuzu, dönemin işgalcileri gibi fark edememiş olanlardan başkası değildir. MHP 19 Mayıs şuurunu iliklerinde taşıyan muhteşem bir millet eseridir. Bu eserin kapağında "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazılıdır."

MHP, Samsun'a çıkan irade, Sakarya ve Dumlupınar'a çakan şimşektir.