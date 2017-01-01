Devlet Bahçeli: Ya düşmanlık ya dostluk, ABD için başka alternatif kalmamıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında Atatürk'e hakaret içeren sözlere yönelik tepkisini dile getiren Bahçeli, "Bir defa Aziz Atatürk'e iftira atanların, yediği içtiği haram, esip savurduğu haysiyetsizliktir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temaslarına değinen Bahçeli, YPG/PYD'ye silah yardımını sert eleştirerek "Ya düşmanlık ya dostluk, ABD için başka alternatif kalmamıştır." diye konuştu.

'AÇLIK GREVİ' SORUSUNA YANIT

Grup toplantısının ardından gazetecilerin açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Açlık grevleri Türkiye'de cezaevi başta olmak üzere birçok alanda denenmiş, yapılmış bir yöntemdir. Sonuç alınmamıştır. O bakımda açlık grevlerini tahrik ve teşvik etmek oralara kadar giderek açlık grevinde bulunanları başka amaçlara doğru bir direniş hareketinin öncüsüymüş gibi takdim etmek yanlıştır. Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Milli ruh ve asaletimize gölge düşürmeye çalışanlar her devirde acıklı sonra tanışmışlardır. Onurumuzla yaşar, vatan ve millet yolunda onurumuzla ölmesini biliriz.

ATATÜRK VE 2. ABDÜLHAMİT TEPKİSİ

"Aziz Atatürk'e sürekli saldırı ve sataşmalar olmuş, ihtimaldir ki arkası da kesilmeyecektir. Bir avuç işbirlikçi ve kimliksiz ve sözde tarihçi Atatürk'e dil uzatmışlardır. Annesi ve manevi kızı ile ilgili aşağılık dedikodu çıkarmışlardır. Bir defa Aziz Atatürk'e iftira atanların, yediği içtiği haram, esip savurduğu haysiyetsizliktir. Bu ülkede tarih konusunda atıp tutmak düşman işbirlikçilerinin mesleği mi oldu? Neyi arayıp bulmanın peşine düşüyorlar?"

"BİR BAKARSINIZ 2. ABDÜLHAMİT'E KAFAYI TAKARLAR"

"Kanuni Sultan Süleyman'ı tartışırlar, Hürrem Sultan karşısında zayıf bulurlar, devşirmeleri yükselttiği için kızarlar, kanun ve nizamdan dolayı kutsarlar. Bir bakarsınız. 2. Abdülhamit'e kafayı takarlar. Sonra tutarlar Mustafa Kemal ile uğraşılar. Namus ve şerefle oynamya kalkarlar. Nedir Atatürk'e çatmanın gerçek gayesi?"

"TÜRK TARİHİNDEN ÇİRKİN ELİNİZİ ÇEKİN, ZEHİRLİ DİLİNİZİ KESİN"

"Cahillik değilse, kesinlikle düşman sevindiren vatan hainliğidir. Bunlara sesleniyorum. Türk tarihinden çirkin elinizi çekin, zehirli dilinizi kesin. 2. Abdülhamit ve Gazi Mustafa Kemal birbirini tamamlayan Türk tarihinin şerefli ve haysiyetli iki yüzüdür. Yalan ve iftira bumerang gibi mutlaka geri dönecektir. Soyu sopu karışık olanlar ilk fırsatta ayaklanmaktadır. Asılsız ve alçakça ithamlarla Atatürk'ü gözlerden düşüreceklerini sananlar varsa, ya zekaları kurumuş ya insanlıkları kaybolmuştur. Gazi Mustafa Kemal aynı zamanda akıl, sabır, strateji, denge, sorumluluk ile hareket etmiş, hedeflerine ulaşacağına inanmıştı. Geri adım atan değil, üstüne üstüne giden sonuç almak için direnç gösteren azim ve irade sahibi bir askerdi."

"ANADOLU'YU HAÇLI BAKİYELERİNDEN BİR BİR TEMİZLEDİ"

"Gün geldi aynen dediği gibi oldu. Tutsak alınmış Anadolu'yu, Haçlı bakiyelerinden bir bir temizledi, milli varlığı güvenceye aldı. İstilaya katlanmadı, 'tamam' demedi. 98 yıl önce Samsun'a çıktı. Bağımsızlığın kıvılcımını tutuşturdu. Havza'da alevlendi, Amasya'dan körüklendi, Erzurum'dan yayıldı ve Sivas'tan tüm vatan sathında yankı buldu. Türk milleti zalim tutkulara karşı amansız bir savaş verdi. Bu savaş haklı ve meşruydu. 'Ya istiklal, ya ölüm' seslenişi, Türk milletine adanmışlıkla gerçekleşmiştir."

"KÖLE OLMAMAK İÇİN SAMSUN'DAN ANADOLU'YA ULAŞILDI"

"Samsun'a Türk milletinin namusunu ve şerefini kurtarmak ve sağlama almak için çıkıldı. Köle olmamak için Samsun'dan Anadolu'ya ulaşıldı. Ülkemizin bekası için gösterdiğimiz duruş ve kararlılığı, zayıflık, acizlik zannederek göz ardı edenler tarihi misyonumuzu, dönemin işgalcileri gibi fark edememiş olanlardan başkası değildir. MHP 19 Mayıs şuurunu iliklerinde taşıyan muhteşem bir millet eseridir. Bu eserin kapağında "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazılıdır. MHP, Samsun'a çıkan irade, Sakarya ve Dumlupınar'a çakan şimşektir. 19 Mayıs 1919 unutulmamış, unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Geçen yıllarda, Türk milletinin maruz kaldığı tehdit ve tehlikelerin seyrinde bugüne kadar bir azalma, hafifleme olmamıştır."

"NİHAİ AMAÇ KÜRDİSTAN'I KURMAK VE KABULLENMEKTİR"

"Nihai amaç Kürdistan'ı kurmak ve kabullenmektir. Halk oylamasından çok önceleri CHP ile HDP arasında başlayan yakınlaşmanın siyasi nikahla tescilleme niyeti artık meydandadır. CHP'li üyeler, cezaevinde bulunan HDP'nin malum eş başkanından mesajı taşıyarak ölümü gösterip sıtmaya razı etmenin kurnazlığına başvurmuşlardır. Elbette bu çarpıklık ana muhalefetin kendi bileceği bir iştir. Kandil'e göz kırpmak, Kürdistan müteahhitlerine takla atmaktır. HDP'nin eş başkanının sözde müthiş fikirlerine bel bağlayan partinin ismi şu işe bakınız ki Atatürk'ün kurduğu CHP'dir. HDP'den bölücülüğün reddi konusunda ikna edici, samimi herhangi bir açıklama da bulunmamıştır. Geçen hafta 4 kahramanımız şehit düşmüşlerdir."

"TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ CAN ÇEKİŞMEKTEDİR"

"Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suriye'deki terör gruplarına silah sağlamadıklarını ancak iletişim kurmaya devam edeceklerini söylemesi bizim nezdimizde ikna edici değildir. PYD/YPG silah ve cephaneliğe boğulmaktadır. Ne var ki, ABD sınırlarımızın hemen bitişiğindeki bölücü terör örgütlerinin hamisi olmaya soyunmuştur. ABD terazinin bir yanına terör örgütlerine bir yanına da Türkiye'yi koymakla tarihi bir hataya sürüklenmiştir. Anlaşılacağı üzere Türkiye-ABD ilişkileri çıkmazdadır, can çekişmektedir."

ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİNE DESTEK

"Kuşak ve yol zirvesi forumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün ABD'ye gelmiştir. Görüşmenin nokta mesabesinde olacağını Erdoğan söylemiştir. Buradan güçlü bir şekilde diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanının ardında Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin kudreti vardır. Makamı ve mevkii ne olursa olsun kimse gaflete düşüp Türkiye'yi aciz görmemeli, küçümseme yanlışına düşmemelidir. Şimdi sırayı belgeleri ile birlikte PYD/YPG'nin Türkiye'yi nasıl tehdit ettiğini anlatmak almıştır."

"YA DÜŞMANLIK YA DOSTLUK, ABD İÇİN BAŞKA ALTERNATİF KALMAMIŞTIR"

"Eğer ABD ile ittifak PYD/YPG/PKK yüzünden kopma noktasına gelirse, başımızın çaresine bakmatan doğal bir yol olmayacaktır. 80 milyon tek yürek mücadele etmekten yorulmayacağız. ABD'nin önünde artık 2 yol vardır. Ya PKK ile ilişkilerini güçlendirecek ya da bundan dönüp Türkiye ile el sıkışacaktır. Ya düşmanlık ya dostluk, ABD için başka alternatif kalmamıştır. Bizler varlık sebebimizin vatanmızın geleceği olduğunun bilinci içerisindeyiz. Çünkü biz şerefli Türk milletiyiz."