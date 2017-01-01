Kadir Topbaş'tan '1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi' tepkisi

İBB Başkanı Kadir Topbaş, 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi'nin son sayısındaki içeriğe ilişkin "Gereken tedbirler alındı, iş akitleri feshedildi. Savcılara suç duyurusunda bulunulması talimatını verdim arkadaşlara" dedi.

"'BUNLAR DA GEÇER YAHU' DİYORUM AMA YANLARINA KAR KALMAYACAK"

Topbaş, kendisi hakkında çıkan 15 Temmuz'a yönelik iddialar için de "Sosyal medyayı çalkalandırıyorlar. 'Bunlar da geçer yahu' diyorum ama yanlarına kar kalmayacak. Yargı süreçlerini takip edeceğiz." diye konuştu.

Topbaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"İbni Haldun afişlerinde oynama yapmak üzere, bize maledildi bunlar. Nedir bu kadar hedefe koymak, amaç nedir? Ben farklı niyetlerin olduğunu anlıyorum. Siyasi partime de yöneltiyorlar. Bir yerlerde bunlar tezgahlanıyor. Hiç başarılı olamadılar, halkımız zaten bunu takip ediyor."

"DERGİDE ÇIKAN OLAYIN NASIL TEZGAHLANDIĞINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Hak etmediğimiz yaftalarla yaftalanıyoruz. Birileri bir şey ortaya atıyor, hemen oraya incelemeden üzerine atlanılıyor. Birkaç ay içerisinde yoğunluklu, biz hep işimize baktık. Hiçbir sataşmaya cevap vermemeye özen gösterdim. Dergide çıkan olayın nasıl tezgahlandığını anlamak mümkün değil. Burada "Hedefte başkan olsun, manipülasyonlar yapalım. Güçlü bir yönetim var, burada bir takım aksaklıklar ortaya çıksın, kamuoyu ve iktidarı yıpratacak adımlar atılsın" diyorlar.

"BİZ SESSİZ, SAKİN DURUYORSAK BİR YERE KADAR"

"Yasal takibini yapacağız. Biz sessiz sakin duruyorsak bir yere kadar bu. Washington'da yaptığım konuşmaları 15 Temmuz gibi yansıtıyorsa birileri, bizi tanımadılar mı? Birileri arkasından koşarak karalama kampanyalarına katılıyorlar. Bazıları bilinçli bazıları farkında olmadan. Sosyal medyayı çalkalandırıyorlar. 'Bunlar da geçer yahu' diyorum ama yanlarına kar kalmayacak. Yargı süreçlerini takip edeceğiz."

"BAŞKAN HEDEFTE, NİYE? ÇOK İŞ YAPTIK"

"Nasıl bir iş nasıl bir dergicilik, İstanbul 1453 Dergisi'nde nasıl bir olaydır. Gereken tedbirler alındı, iş akidleri feshedildi. Savcılara suç duyurusunda bulunulması talimatını verdim arkadaşlara. Başkan hedefte, niye? Çok iş yaptık."

DERGİ KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, derginin son sayısında yer alan iddialara ilişkin şu ifadelere yer verilmişti:

"Kültür A.Ş. tarafından yayınlanan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, son sayısındaki akıl ve iz'andan yoksun içerik sebebiyle kapatılmıştır. Derginin içerikten sorumlu Yayın Koordinatörü, Yazı İşleri Müdürü ve editörünün iş akitleri feshedilmiştir. Seviyesiz, saygısız ve provokatif içerik ile ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır."