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Konya'da iki kuzen tartıştıkları kişiyi bıçakladıktan sonra eve gidip uyumuş

Konya'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili aranan iki zanlıyı polisler, olaydan kısa bir süre sonra evlerinde uyurken buldu

16 Mayıs 2017 Salı, 10:37:14 Güncelleme: 10:41:59 DHA

Konya'da 39 yaşındaki İbrahim Ethem Çınar'ı sırtından bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra eve gidip uyuyan 2 kuzen yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 05.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kirmani Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Ethem Çınar daha önceden aralarında husumet bulunan 26 yaşındaki Uğur K.'nın evinin önüne gitti. İki kişi arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K., kuzeni 27 yaşındaki Vahdettin S.'yi çağırdı. S.'nin da katıldığı kavgada Çınar, sırtından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yaralı halde otomobili ile evinin yakınına kadar giden Çınar, ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çınar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, şüphelilerin kaldığı apartman ve daireyi belirledi. Adrese giden ekipler şüphelileri evde uyurken buldu. İki kuzen gözaltına alındı. İbrahim Ethem Çınar'ın önünü kestiğini ileri süren K., bıçaklama olayının ise kimin gerçekleştirdiğini hatırlamadığını söylediği ifade edildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.


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