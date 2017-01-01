Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından her yıl 4 yıllık bir üniversitede eğitim görmek için düzenlenen Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS), bu yıl da binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Peki 2017 LYS ne zaman? LYS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte sınava dair tüm detaylar...

LYS NE ZAMAN? (2017)

Sınava katılım sağlayacak binlerce öğrenci merakla LYS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre LYS tarihleri şu şekilde;

● Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran 2017 (Cumartesi) saat: 10.00

● Lisans Yerleştirme Sınavı-1 (Matematik): 11 Haziran 2017 (Pazar) saat: 10.00

● Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (Fen Bilimleri): 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat: 10.00

● Lisans Yerleştirme Sınavı-5 (Yabancı Dil): 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat: 14.30

● Lisans Yerleştirme Sınavı-3 (Edebiyat-Coğrafya): 18 Haziran 2017 (Pazar) saat: 10.00

LYS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında LYS için sınav giriş yerleri sınava 1-2 hafta kala belirlendi. Bu nedenle bu yıl da LYS sınav giriş yerlerinin sınava 1-2 hafta kala belli olacağı tahmin edilmektedir.

Sınava katılacak olan adaylar LYS sınav giriş yerleri belli olduğu andan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınava girecekleri yere ulaşabilecekler.

ÖNEMLİ NOT: Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.