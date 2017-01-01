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Eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi öldürüldü

Mersin'de tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen Öksüz'ün ağabeyi hayatını kaybetti

16 Mayıs 2017 Salı, 11:07:36 Güncelleme: 11:40:36 AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi Abduvahip Öksüz yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, eski bakan Öksüz'ün ağabeyi, Ergenekon Mahallesindeki evine giderek kira, elektrik ve su bedellerini istediği kiracısı N.K'yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K'nin bıçaklayarak yaraladığı Öksüz, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abduvahip Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan N.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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YORUMLAR 10
  • Misafir 3 dakika önce
    VERGİLER sürekli ödenirken ödenmediği takdirde üstüne sürekli faiz binerken eninde sonunda o vergiyi ödemeye tabi olduğundan kısaca kaçış olmadığından bahisle bu kendini bilmez kiracıların diğer borcuna sadık kiracılarıda aynı kefeye koymaktan insan kendini alamıyor devlet topyekün kiracıları destekler kanunla yasa çıkartınca ev sahibini eli kolu mahkum kalıyor hukuk çözümk bulamazken arkadaşın dediği gibi orman kanunları devreye giriyor yazık günah insanların en temel sorunlarından birisi de bu gündelik ticaret ve sözleşmeler tekrar gözden geçirilip yasalaşmalı herkes ev sahibi ve kiracı bugün ona yarın bize arkadaşlar mahkemeler sadece sürünme yeri 1 2 sene hatta daha fazla süren tahliye davaları var yazık günah kör düğümden başka birşey değil
  • Misafir 19 dakika önce
    yazık değdimi dünya için adam öldürmeye öldürülmeye vay hesap gününün haline
  • Misafir 22 dakika önce
    10.000 tl veren arkadaşla aynı durumu yaşadım,2 sene kira alamayınca dükkanını 30.000 tl düşük fiyatla sattım.Alan adamlar ise orman kanunlarına göre çıkardılar.Hala içim sızlar.
  • Misafir 24 dakika önce
    cidden sirketlere gecmesi gerek ev sahibi ve kiraci icin guzel bir system kurulmalı
  • Misafir 32 dakika önce
    KİRAYA VERMEK İÇİN EV SAHİBİ OLUNMAZ
  • Misafir 42 dakika önce
    Allah rahmet eylesin kahramanmaraş
  • Misafir 60 dakika önce
    Allah rahmet eylesin, Allah herkese hayırlı kiracılar versin.. amin.
  • Misafir 1 saat önce
    ev sahibi olmak zor adam benim evimde 2 sene bedava oturdu.Çıkarken üstüne para verdim.Mahkeme 2 sene sürdü tahliye için benden 10.000 tl istediler.
  • Misafir 42 dakika önce
    kiracı olmakta zor iyiyi kötüyü ayırt etmez iyi fiyata kiraya vereyimde ne olursa olsun dersen olacağı bu....
  • Misafir 1 saat önce
    bu işi artık şirketlerin yapması lazım çok ciddi sorunlar oluyor
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