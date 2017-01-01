Eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi öldürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştığı kiracısı tarafından bıçaklandığı iddia edilen eski Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ün ağabeyi Abduvahip Öksüz yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, eski bakan Öksüz'ün ağabeyi, Ergenekon Mahallesindeki evine giderek kira, elektrik ve su bedellerini istediği kiracısı N.K'yle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K'nin bıçaklayarak yaraladığı Öksüz, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abduvahip Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan N.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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YORUMLAR 10
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Misafir 3 dakika önceVERGİLER sürekli ödenirken ödenmediği takdirde üstüne sürekli faiz binerken eninde sonunda o vergiyi ödemeye tabi olduğundan kısaca kaçış olmadığından bahisle bu kendini bilmez kiracıların diğer borcuna sadık kiracılarıda aynı kefeye koymaktan insan kendini alamıyor devlet topyekün kiracıları destekler kanunla yasa çıkartınca ev sahibini eli kolu mahkum kalıyor hukuk çözümk bulamazken arkadaşın dediği gibi orman kanunları devreye giriyor yazık günah insanların en temel sorunlarından birisi de bu gündelik ticaret ve sözleşmeler tekrar gözden geçirilip yasalaşmalı herkes ev sahibi ve kiracı bugün ona yarın bize arkadaşlar mahkemeler sadece sürünme yeri 1 2 sene hatta daha fazla süren tahliye davaları var yazık günah kör düğümden başka birşey değil00
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Misafir 19 dakika önceyazık değdimi dünya için adam öldürmeye öldürülmeye vay hesap gününün haline00
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Misafir 22 dakika önce10.000 tl veren arkadaşla aynı durumu yaşadım,2 sene kira alamayınca dükkanını 30.000 tl düşük fiyatla sattım.Alan adamlar ise orman kanunlarına göre çıkardılar.Hala içim sızlar.00
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Misafir 24 dakika öncecidden sirketlere gecmesi gerek ev sahibi ve kiraci icin guzel bir system kurulmalı00
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Misafir 32 dakika önceKİRAYA VERMEK İÇİN EV SAHİBİ OLUNMAZ00
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Misafir 42 dakika önceAllah rahmet eylesin kahramanmaraş00
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Misafir 60 dakika önceAllah rahmet eylesin, Allah herkese hayırlı kiracılar versin.. amin.30
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Misafir 1 saat önceev sahibi olmak zor adam benim evimde 2 sene bedava oturdu.Çıkarken üstüne para verdim.Mahkeme 2 sene sürdü tahliye için benden 10.000 tl istediler.30
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Misafir 42 dakika öncekiracı olmakta zor iyiyi kötüyü ayırt etmez iyi fiyata kiraya vereyimde ne olursa olsun dersen olacağı bu....00
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Misafir 1 saat öncebu işi artık şirketlerin yapması lazım çok ciddi sorunlar oluyor30
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