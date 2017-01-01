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Antalya Valiliği izinsiz drone kullanımını yasakladı

Yapılan açıklamada, "İzin alınmadan yapıldığı tespit edilen drone kullanımlarında mahalli kollukça dronelar düşürülecek" denildi

16 Mayıs 2017 Salı, 11:17:48 Güncelleme: 11:22:06 AA

Antalya Valiliği, il genelinde izinsiz insansız hava aracı (İHA) ve drone kullanımını yasakladı.

Valilik açıklamasında, uçuş irtifası, hızı, menzili ve ağırlığına göre değişik kategorilerde sınıflandırılan İHA'ların son dönemde gazetecilik, tv dünyası, spor, yarış, seyahat, film sektörü vb birçok alanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları tarafından da ilin ve kurumsal faaliyetlerin tanıtımı amacıyla kullanıldığı ve bu kullanımın artarak yaygınlaştığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Esasında kullanım şekli açısından çok özel bir eğitim gerektirmeyen bahse konu hava araçlarının, kullanıldığı yer ve kullanım amaçları bakımından kontrol ve denetim altında bulundurulması büyük önem taşımaktadır. Günümüz itibariyle ilimiz genelinde de yaygın şekilde kullanıldığı gözlemlenen bu araçların, başta terör örgütleri olmak üzere iç ve dış mihraklar tarafından gerek sansasyonel etki oluşturabilecek saldırılarda ve gerekse özel hassasiyete sahip yer ve bölgelerin tespitinde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Bu amaçla ve bundan böyle ilimiz genelinde faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca her ne amaçla olursa olsun yapılacak İHA / Drone kullanımları öncesinde, Emniyet Müdürlüğü'nün uygun görüşü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü / Antalya Temsilciliği'nin bilgisi ve Valilik Makamı'nın izni alınacak, izin alınmadan yapıldığı tespit edilen drone kullanımlarında mahalli kollukça dronelar düşürülecek ve kullananlar hakkında da mevcut mevzuatta tanımlanan cezai yaptırımlar eksiksiz şekilde uygulanacaktır."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 53 saniye önce
    Zaten bir sen akıllısın onlar bunları hiç düşünmezler düşünmeden düşürüverirler droneları
  • Misafir 16 dakika önce
    nasıl olacak düşürülme? silahla mı vurulacak, yoksa sinyal engelleyerek kontrollü şekilde mi? kaş yaparken göz çıkartmayın, milletin çoluk çocuğunun tepesine drone düşürmeyin
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