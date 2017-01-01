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Yatak odasına kamera taktı, hırsız komşu kadın çıktı

Telefonla konuşma bahanesiyle yatak odasına giren kadın, 1.5 yılda komşularının 15 bin lira parasını çaldı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:29:12 Güncelleme: 11:35:54 İHA

Adana'da bir ev sahibi, 1.5 yıldır altın ve para çalınan yatak odasına gizli kamera takınca hırsızın komşu kadın olduğunu ortaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Fatih K.'nın yatak odasından 1.5 yıldır 15 bin lira değerinde altın ve para çalındı. Hırsızlıkla baş edemeyen Fatih K. yatak odasına gizli kamera taktı. Fatih K. eve gelip akşam görüntüleri izlediğinde bir kadının yatak odasına girerek elbise dolabından içinde para olan cüzdanı aldığını gördü. Görüntüyü kontrol ettiğinde kadının alt komşusu Dilek A. olduğunu tespit etti.

GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERDİ

Fatih K., polise başvurmadan önce Dilek A.'nın eşini çağırıp zararının ödenmesini istedi. Ev sahibi Fatih K, ancak aradan zaman geçmesine rağmen zararının ödenmemesinden dolayı görüntüler ile polise başvurdu. Polis ise Dilek A.'yı gözaltına aldı. Fatih K.'nın polise verdiği ifadesinde Dilek A.'nın eve gelip mutfakta eşiyle kahve içerken telefonla konuşma bahanesiyle yatak odasına gidip burada telefonla konuşurken bir taraftan da hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca Fatih K., Dilek A. ve kardeşinin eve gelerek kendilerinin kapısını zorlayıp tehdit ve hareket ettiğini de kaydetti. Dilek A.'ya hem tehdit ve hareket hem de hırsızlıktan işlem yapıldı. Dilek A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 5 dakika önce
    yine adana :)
  • Misafir 11 dakika önce
    Halamın kızı benim gerdanlığımı çaldı ,çaldı diyemiyorum daha sonrada amca kızımın fotograf makinesini çalarken kendisi olduğunu anladık daha gelmiyor ,ihtiyaca varsa gelsin istesin ben nakit vereyim ama ayıp bu dünyanın diğer dünyasıda var ey kullar
  • Misafir 26 dakika önce
    kolunu bacağını kesin bir daha yapamasın
  • Misafir 27 dakika önce
    Çok iyi olmuş
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