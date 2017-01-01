Adana'da bir ev sahibi, 1.5 yıldır altın ve para çalınan yatak odasına gizli kamera takınca hırsızın komşu kadın olduğunu ortaya çıkardı.

İHA'nın haberine göre, Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, Fatih K.'nın yatak odasından 1.5 yıldır 15 bin lira değerinde altın ve para çalındı. Hırsızlıkla baş edemeyen Fatih K. yatak odasına gizli kamera taktı. Fatih K. eve gelip akşam görüntüleri izlediğinde bir kadının yatak odasına girerek elbise dolabından içinde para olan cüzdanı aldığını gördü. Görüntüyü kontrol ettiğinde kadının alt komşusu Dilek A. olduğunu tespit etti.

GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERDİ

Fatih K., polise başvurmadan önce Dilek A.'nın eşini çağırıp zararının ödenmesini istedi. Ev sahibi Fatih K, ancak aradan zaman geçmesine rağmen zararının ödenmemesinden dolayı görüntüler ile polise başvurdu. Polis ise Dilek A.'yı gözaltına aldı. Fatih K.'nın polise verdiği ifadesinde Dilek A.'nın eve gelip mutfakta eşiyle kahve içerken telefonla konuşma bahanesiyle yatak odasına gidip burada telefonla konuşurken bir taraftan da hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca Fatih K., Dilek A. ve kardeşinin eve gelerek kendilerinin kapısını zorlayıp tehdit ve hareket ettiğini de kaydetti. Dilek A.'ya hem tehdit ve hareket hem de hırsızlıktan işlem yapıldı. Dilek A. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.