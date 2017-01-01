Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Yıldırım, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi öncesi AK Parti Genel Başkanı olarak son kez parti grubuna hitap ediyor.

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Yıldırım'ın açıklamasından satır başları;

ANNELER GÜNÜ

"Anne her şeydir. Annelerimiz olmasa bizler olmazdık. Annesizliğin kadrini iyi bilen biriyim, genç yaşta annemi kaybettim. İzmir'in Buca ve Konak semtinden Anneler Günü'nü geçirmek üzere güneye giden ve hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu hadise her yönü ile araştırılıyor, soruşturuluyor. Kazanın nedeni bütün yönleri ile ortaya çıkacaktır. Bundan sonra alınacak tedbirleri bu araştırma ile ortaya çıkaracağız. Yakın zamanda acılı ailelerimize ve kamuoyuna bu olayla ilgili ayrıntılı bilgi sunulacaktır."

TRABZON'DAN ŞEHİT HABERİ

"Trabzon Maçka'da terörle mücadele ederken hayatını kaybeden askerimize ve bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olaylar karşısında ülkemizin, birliğine ve beraberliğine gölge düşürmeye çalışan mihraklar da maalesef oldu."

SAVCININ ÖLÜMÜNE İLİŞKİN PAYLAŞIM VE HABERLER

"Savcının arkasından ailesinin ve sevenlerinin acısı bu denli taze iken yakışıksız ifade kullananlarla ilgili yargı merciileri gerekeni mutlaka yapacaktır."

"ATATÜRKE HAKARET" TARTIŞMALARI: KAOS OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI...

"Şahsı Türk milletine malolmuş kahramanlarımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerinden bir toplumsal kaos oluşturma çalışmaları görmekteyiz. Cuma günü 19 Mayıs 1919. Bu şüphesiz önemli bir gündür."

MOLDOVA ZİYARETİNDEKİ TEMASLAR

"Alanda yapılabilecek yeni işbirlikleri ve ortaklıklar üzerine de kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Bu ziyaret marjında soydaşlarımızla da hasret giderdik. Gökoğuz yeri, Moldova'nın güneyinde Türk soyunun yaşadığı yerdir. Soydaşlarımızın bizi ne kadar büyük bir sevgi, muhabbetle karşıladıklarını görünce, bir kez daha bu ulusun bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duydum. Bu vesile ile 4. Gagavuz Kongresi'ne katıldık ve 20 değişik ülkeden gelen Gagavuz Türkleri ile hasret giderdik."

"Bir diğer ziyaretimiz ise İngiltere'ye oldu. Londra temaslarımız çerçevesinde, İngiltere York Prensi, İngiltere Başbakanı Theresa May, Amerika Savunma Bakanı ile ikili görüşmeler yaptım. Somali, bildiğiniz gibi Doğu Afrika boynuzunda bir ülke. Uzun yıllar İtalya ve İngiltere'nin esaretinde kalmış son yıllarda bağımsızlığını kazanmış. Bağımsızlığını kazanması ile sorunları azalmamış artmış. 2012 yılında Somali diye bir devlet kalmadı dediler. O andan itibaren sayın Cumhurbaşkanı, o gün işadamları ile birlikte Somali'ye adeta çıkarma yaptı. Buradan insanlığa bir şey söyledi: İnsanlık öldüyse biz buradayız. Somali'deyiz. İnsanlığın Somali'ye dikkatini çekiyoruz. O günden sonra Somali'de yaşayan, yoksulluktan, kuraklıktan ve terörden adeta tükenme noktasına gelen o ülkede umutlar tekrar yeşerdi. Bu konferansta gördük ki, büyük büyük laflar edenler var ama orada bir konuşmacının dediği gibi,bunlar arasında bir ülke var ki; o Somali'de hiçbir hesap yapmadan, sadece oradaki insanların hayata tutunması, terörden korunması için fedakarlık yapıyor. Oraya hastaneler yapıyor, su kuyuları açıyor, okullar yapıyor, tarımla ilgili projeleri gerçekleştiriyor, polislerini askerlerini eğitiyor. Hint Okyanusu'nda, Aden Körfezi'nde deniz korsanlığını sona erdiriyor. İşte o ülkenin adı Türkiye'dir. Milyarlarca dolar yardım sözü verildi. Bir çoğu da aktarıldı ama o yardımlardan geriye hiçbir iz kalmadı. Tek iz bırakan Türkiye'nin yaptığı destek ve yardımlardır."