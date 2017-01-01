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Askeri üsse patlayıcı yüklü araçla girme girişiminde yeni gözaltılar

Diyarbakır'da, 8'inci Ana Jet Üssü'ne giren servis aracının altına yerleştirilen borularda amonyum nitrat ve çivi bulunması olayı ile ilgili polis, sürücünün ardından 2 kişiyi daha gözaltına aldı

16 Mayıs 2017 Salı, 11:51:08 Güncelleme: 11:51:53 DHA

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar İlçesi'ndeki 8'inci Ana Jet üssünde, dün sabah saatlerinde personel taşıyan servis aracının nizamiyede yapılan kontroller sırasında, aracın alt kısmında cisimler fark edildi.

DHA'nın haberine göre; Askeri birlikten dışarı çıkarılan araçta yapılan detaylı aramada, aracın alt tarafına yerleştirilmiş bomba düzeneğinde kullanılan 2 boru içinde amonyum nitrat ve çiviler tespit edildi. Düzenek uzmanlar tarafından olay yerinde fünye ile imha edildi.

2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Aracın şoförü olay yerinde göz altına alınırken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri servis aracının altına yerleştirilen boru içerisindeki bulgular kriminal incelemeye gönderirken, diğer yandan aracın çıkış noktasından başlayarak güvenlik kameraları ve mobese görüntülerini incelendi. Yapılan detaylı incelemeler kapsamında polis, 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Araç şoförü ile gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte toplam 3 kişinin Terörle Mücadele şubesindeki sorguları devam ederken, polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

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