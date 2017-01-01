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İzmir'de tazyikli su, akaryakıt istasyonu çalışanının boğazını deldi

Kontrol etmek için eline aldığı makinenin tabancasından bir anda fışkıran tazyikli su talihsiz adamın boğazını deldi, hastaneye götürülmek istenen Bodur yolda yaşamını yitirdi

16 Mayıs 2017 Salı, 12:04:42 Güncelleme: 12:11:42 DHA

İzmir'in Ödemiş İlçesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan 47 yaşındaki Doğan Bodur, basınçlı oto yıkama makinesinin tabancasından çıkan tazyikli suyun boğazına delmesi sonucu öldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 23.30 sıralarında, Yeniceköy Mahallesi yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona gelen bir vatandaş, 1 lirayla çalışan basınçlı oto yıkama makinesiyle aracını yıkamak istedi. Ancak makine çalışmadı. Bunun üzerine 13 yıldır istasyonda çalışan pompa görevlisi Doğan Bodur, makineyi kontrol etmek istedi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Bodur'un eline aldığı makinenin tabancasından bir anda fışkıran tazyikli boğazına çarpıp bıçak gibi deldi. 2'si kız 3 çocuk babası Bodur, kanlar içinde yere yığıldı.  Otomobille hastaneye götürülmek istenen Bodur yolda yaşamını yitirdi.

Bodur'un cesedi otopsi için İzmir adli tıp kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    Way be Allah rahmet etsin olen kardesimize
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