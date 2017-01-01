Babalarının yıllarca görev yaptığı dağları koruyorlar

Elazığ'da babalarından devraldıkları güvenlik korucusu görevini sürdüren iki kadın, vatan için eli tetikte, gözü ufukta nöbet tutuyor. İkisi de 20 yaşında olan Hilal Biçer ve Sümeyra Karabulut, diğer güvenlik korucularıyla Elazığ kırsalında görev yapıyor. Aldıkları zorlu eğitimin ardından babalarının yıllarca görev yaptığı dağları arşınlayan Biçer ve Karabulut, ekip arkadaşlarının da takdirini kazanıyor.

Terörle mücadelede kritik noktalarda asker ve polisle omuz omuza mücadele veren Biçer ve Karabulut, görevlerini özveriyle sürdürüyor.

Hilal Biçer, yaptığı açıklamada, babasının en büyük çocuğu olarak bu görevi omuzladığını söyleyerek, "Başlarda silahtan korkuyordum ama bu işe girdikten sonra farklı olduğunu gördüm. Bu üniformanın içerisine girmek çok farklı bir duygu. Vatanımı ve askerimi sevdiğim için bu işi seçtim." diye konuştu.

Haberin Fotoğrafları +21

Güvenlik korucusu başvurusunun kabul edilmesi ile eğitime çağrıldığını ifade eden Biçer, şunları dile getirdi:

"Eğitimlerde erkeklere oranla biraz zorlandık. Süründük, şınav çektik, araziye çıktık, atış yaptık. Bunların sonucunda güzel bir şey elde ettiğimizi düşünüyoruz. Erkek güvenlik korucusu arkadaşlarla intikale çıkıp, arazi araması yapıyoruz. Vatan nöbetinin erkeklere özgü olmadığını göstermek için buradayız."

"ÇOCUKLARIMIN BU GÖREVİ YAPMASINI ÇOK İSTERİM"

Sümeyra Karabulut da babasının çocuklarından en azından birinin güvenlik korucusu olması arzusunu yerine getirmenin gururunu yaşıyor.

Babasına haber vermeden yaptığı güvenlik korucusu başvurusunun kabul edildiğini ifade eden Karabulut, "Diğer kardeşlerimin hepsinin kendine göre işleri var. Ben de bu mesleğe talip oldum. Güvenlik korucusu olmayı istiyordum. Alımlar olduğunu duydum ve başvuru yaptım. Alındığımı duyunca gelip babama müjdeyi verdim." dedi.

Karabulut, bir ay boyunca gördükleri eğitimlerde en başarılı oldukları kulvarın atış eğitimleri olduğunu vurgulayarak, "Bu görev kadınlar için zor olabilir ama biz vatan aşkı gözüyle baktığımız için bize kutsal olarak görünüyor. Hiç korkmuyoruz. Bu görev bana babamdan kalan bir görev. Ben de ileride çocuklarımın bu görevi yapmasını çok isterim çünkü çok kutsal bir görev." değerlendirmesinde bulundu.

"KADIN KORUCULARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Biçer ve Karabulut'un bulunduğu timin sorumlusu güvenlik korucusu başı Yılmaz Üner, kadrolarına yeni ve genç güvenlik korucularının katıldığını belirtti.

Emekli olan korucu arkadaşlarının çocuklarının bayrağı devralmasına sevindiklerini belirten Üner, "Bunların içerisinde kız kardeşlerimiz de var. Hep beraber o hainlere karşı savaşacağız. Dökülen her şehit kanının hesabını o hainlerden soracağız. Kadın korucularımızla gurur duyuyoruz. Aynı şekilde bu görevi yapacağımıza inanıyoruz. Bir erkek ne yapıyorsa kadının da aynısını yapacağına inanıyorum. Askerimiz, polisimiz ve korucumuz omuz omuza verdikten sonra biz her şeyin üstesinden geleceğiz. Bunda komutanlarımızın bize katkısı da çok büyük." sözlerine yer verdi.