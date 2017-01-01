ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hulusi Akar
GÜNDEM

Hulusi Akar, FETÖ'nün çatı davasına müdahillik talebinde bulundu

Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin çatı davasına müdahillik talebinde bulundu

16 Mayıs 2017 Salı, 13:38:39 Güncelleme: 13:40:46 AA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda gerçekleştirilen eylemlere ilişkin çatı davasına müdahillik talebinde bulundu.

Akar'ın avukatları Cihat Haykır ve Samet Can Olgaç, davaya müdahillik dilekçesini davayı görecek Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine verdi.

DİLEKÇEDEN

Avukatlar, dilekçede, Fetullah Gülen ve diğer sanıklar hakkında "anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "askeri komutanlıkların gasbı", "kasten öldürme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldığını anımsattı.

Sanıklardan davacı ve şikayetçi olunduğu bildirilen ve atılı suçları işledikleri sabit olan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilen dilekçede şöyle denildi:

"Yukarıda arz edilen nedenler ve resen araştırılacak sair sebeplerle sanıkların işlemiş olduğu suçlardan doğrudan zarar gören Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar adına, tüm sanıklardan şikayetçi olduğumuzu, CMK'nın 237. ve diğer maddelerine göre kamu davasına katılma talebimizin olduğunu arz ve talep ederim."

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Yargılama 22 Mayıs 2017'de başlayacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den aranan SAT komandoları yurtdışına kaçarken yakalandı
GÜNDEM

FETÖ'den aranan SAT komandoları yurtdışına kaçarken ...
Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu
GÜNDEM

Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu
ByLock’tan FETÖ’cü Enes Kanter için kampanya yapmışlar
GÜNDEM

ByLock’tan FETÖ’cü Enes Kanter için kampanya ...
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (16 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 16 Mayıs günlüğü
FETÖ'nün 'Pinhan restoran' iddianamesinde 8 şüpheli hakkında müebbet istemi
GÜNDEM

'Pinhan restoran' iddianamesinde 8 şüpheli hakkında ...
FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün fişleme kodlarını anlattı
GÜNDEM

FETÖ'nün 'mahrem imamı' örgütün fişleme kodlarını ...
İzmir'de tazyikli su, akaryakıt istasyonu çalışanının boğazını deldi
GÜNDEM

KORKUNÇ SON! TAZYİKLİ SU BOĞAZINI DELDİ
Yağmur Atacan'a silahlı saldırıya 8,5 yıl hapis cezası
GÜNDEM

YAĞMUR ATACAN'A SİLAHLI SALDIRI DAVASINDA KARAR ÇIKTI!
Başbakan Binali Yıldırım, Genel Başkan olarak son kez AK Parti Grubu'na konuştu
GÜNDEM

ALMANYA'YA SERT TEPKİ: BİR ŞEYE KARAR VERMEK DURUMUNDALAR
Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor
GÜNDEM

KEMAL KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINDA KONUŞUYOR
Hulusi Akar, FETÖ'nün çatı davasına müdahillik talebinde bulundu
GÜNDEM

HULUSİ AKAR, FETÖ'NÜN ÇATI DAVASINA MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDU
Muğla'da kazada ölen 24 kişinin mola görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM

SON MOLALARI BÖYLE OLMUŞTU!