Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde baltalı saldırı kamerada

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Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde baltalı saldırı

Şüpheli saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, olay güvenlik kameralarına da yansıdı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:01:26 Güncelleme: 15:27:12 AA

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gelen bir grup, hastalanan yakınlarına öncelik sağlanmadığını iddia ederek hastane görevlilerine balta ve sopalarla saldırıldı. Şüpheli saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken yaşanan olay, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, 13 Mayıs gecesi Arnavutköy Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen bir grup, durumu acil olmadığı halde rahatsızlanan yakınlarına öncelik sağlanmasını istedi. Görevlilerin daha acil hastalar olduğunu söylemesi üzerine saldırganlarla hastane çalışanları arasında tartışma çıktı.

İKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Tartışma sonrası hastaneden ayrılan şahıslar, bir süre sonra elinde, balta, bıçak ve sopalarla hastaneye geldi. Saldırganlar görevlilere, ellerindeki bıçak, balta ve sopalarla saldırdı.

İki güvenlik görevlisinin yaralandığı olay, güvenlik kamerasına da yansıdı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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