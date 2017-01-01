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Başsavcı Mustafa Alper'in ölümüne FBI usulü soruşturma

Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ndeki uzman ekipler ve olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer, ayrıca olay yerinde FBI usulü canlandırma yaptı

16 Mayıs 2017 Salı, 15:43:48 Güncelleme: 15:51:08 DHA

Denizli'de, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin ölümüne neden olan kazaya yönelik adli soruşturma tüm detayına kadar derinleştirilerek yürütülüyor. Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer tarafından yürütülen soruşturmada, trafik polisleri ve olay yeri inceleme ekipleriyle kazaya karışan kamyona neredeyse tıpa tıp benzeyen bir kamyonla, suikast olasılıklarını da değerlendirilerek, FBI modeli bir canlandırma yaptı. Canlandırma sırasında her türlü ihtimal değerlendirildi, kameraya kaydedildi. Soruşturma kapsamında Başsavcı Alper'in son iki hafta içinde gittiği yerlerdeki bütün kamera kayıtları da takip ihtimaline karşı incelemeye alındı.

Geçen 10 Mayıs'ta meydana gelen Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü Muzaffer Akşehirli'nin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Alper'in en yakın mesai arkadaşlarından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer tarafından titizlikle, en ince ayrıntısına kadar akıllarda tek bir soru işareti kalmayıncaya kadar çalışma yürütülüyor. Denizli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'ndeki uzman ekipler ve olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışan Özüer, ayrıca olay yerinde FBI usulü canlandırma da yaptı.

ZAMANLAMA KAYDEDİLDİ

Başsavcı Vekili Özüer, geçen pazar günü, uzman trafik ekipleri ve olay yeri inceleme polislerinin de görev aldığı canlandırmalı bir olay yeri keşfi yaptı. Başsavcı Alper ve şoförü Akşehirli'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışan kamyonun molozları aldığı noktadan, döküm noktasına kadar her anın canlandırıldığı tatbikattın tüm ayrıntılar kameralar tarafından kaydedildi. Canlandırma sırasında 98 model damperli bir kamyona, kazayı yapan kamyonun yükünü aldığı bölgeden 15 tonluk bir yükleme yapıldı.

Şoförün görüş açısını gösterecek şekilde kameranın da yerleştirildiği kamyonun güzergah boyunca yapacağı hızı, manevra kabiliyeti, kazanın yaşandığı kavşağa girişi ve görüş açısı dahil tüm detaylar kayıt altına alındı. Kamyonun tahmini hızıyla kavşağa girdiğinde durma süresi ve firen izi, kavşak giriş ve çıkış noktası arasındaki zamanlama kaydedildi. Kazanın yaşanmaması durumunda kamyonun döküm noktasına varış süresi de kayıt altına alındı.

KRİMİNAL İNCELEMEDEN GEÇİRİLECEK

Başsavcı Vekili Özüer de canlandırma sırasında, kamyonun şoför mahalline bindi, şoförün görüş açısı ve kamyonun güzergah boyunca tüm süreçleriyle ilgili daha net bilgi aldı. Kamyona yerleştirilen kameranın yanı sıra kazanın meydana geldiği kontrolsüz kavşaktaki tüm senaryolar birebir polis ekipleri tarafından kamera görüntüleri ve fotoğraflarla belgelendi. Canlandırma sırasında kayıtlara geçen tüm görüntüler ve bilgiler kriminal incelemeden de geçirilecek.

Ayrıca, kamyon ve makam otomobili de motor, elektronik ve mekanik aksamı kriminal bir incelemeden geçiriliyor. Soruşturma kapsamında Başsavcı Alper'in hayatını kaybetmeden önce son iki hafta ve daha öncesi gittiği yerlerdeki bütün kamera kayıtları da toplanıyor, kamere kayıtları da tek tek detaylı şekilde inceleniyor.

Soruşturma kapsamında ehliyetini alkolden el konulan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki Akyol tutuklanmıştı.

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