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HDP'li vekiller AYM Başkanı Zühtü Arslan ile bir araya geldi

HDP'liler, cezaevindeyken milletvekili seçilen ve tahliye olan Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay hakkındaki kararın emsal olarak kabul edilmesini talep ediyor

16 Mayıs 2017 Salı, 15:57:54 Güncelleme: 16:07:15 HABERTURK.COM

HDP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile bir araya geldi. Görüşmenin ana maddesi tutuklu milletvekilleri oldu. Saat 14:00'teki görüşmeye HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan katıldı.

'HABERAL VE BALBAY EMSAL OLSUN' TALEBİ

Habertürk TV'den Mahir Kılıç'ın haberine göre; Hala 11 milletvekili cezaevinde bulunan HDP, vekillerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyor. Daha önce yüksek mahkemeye bireysel başvuruda bulunan HDP'liler, cezaevindeyken milletvekili seçilen ve tahliye olan Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay hakkındaki kararın emsal olarak kabul edilmesini talep ediyor.

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