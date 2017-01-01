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'19 Mayıs etkinlikleri iptal edildi' açıklamasına Vali Şahin'den yanıt: Şu an bende bilgi yok

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın 19 Mayıs etkinliklerinin Valilik kararı ile iptal edildiği açıklamasına ilişkin "Şu an bende bilgi yok" dedi

16 Mayıs 2017 Salı, 16:13:03 Güncelleme: 16:52:06 DHA

İstanbul Valisi Şahin, katıldığı toplantı sonrası gazetecilerin sorularına cevap verdi. "19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Beşiktaş'ta bir etkinlik vardı iptal edildi" şeklindeki soru üzerine Şahin, "Biz bayramla ilgili il kutlama komitesinde kararlar alırız ve o kararlarımızda uygularız. Bizim kararlaştırıp da komite olarak iptal ettiğimiz bir konu yok. Ama onun dışındaki hangi konudan bahsettiğinizi bilemiyorum ancak bakarız" dedi. Gazetecilerin 'meşaleli yürüyüş' hatırlatması üzerine Şahin, "Şu an bende bilgi yok, bakarız ona" yanıtını verdi.

HAZİNEDAR NE DEMİŞTİ?

DHA'nın haberine göre; Hazinedar yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çünkü Cumhuriyetin en görkemli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların hiç haketmediği bir engellemeyle karşı karşıya kaldık. İstanbul Valiliği, 16-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında belediyemiz tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliklerin ülkemizin bulunduğu şartlar, provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar dahil halkın huzur, güven ve esenliğinin kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği gerekçeleriyle uygun görülmediğini bildirmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

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