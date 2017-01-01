Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım nedeniyle dün tutuklanan gazeteci Oğuz Güven'in tutuklanmasına itiraz edildi. Güven'in avukatları dilekçede "Müvekkil Oğuz Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hukuka aykırı ve gerçeklikle bağdaşmayan ve tamamen kendi hayal güçleriyle yarattıkları niyet okumaya dayalı soruşturmasında 'şüpheli' yapılmıştır" dedi.

"TUTUKLANMA NEDENİ HUKUKİ DEĞİL SİYASAL"

DHA'nın haberine göre; Üst mahkemeye gönderilmek üzere İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne Oğuz Güven'in avukatları Tora Pekin ve Abbas Yalçın tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkil Oğuz Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hukuka aykırı ve gerçeklikle bağdaşmayan ve tamamen kendi hayal güçleriyle yarattıkları niyet okumaya dayalı soruşturmasında 'şüpheli' yapılmıştır. Gazetecilik suç değildir. Haberi suçlamak gazeteciliği suçlamaktır. Gazeteciler üzerinde yargı yoluyla baskı yaratılması hukukla açıklanamayacak kadar hukuka ve demokrasiye aykırıdır. Gazeteci Oğuz Güven'in hukuku hiçe sayan gözaltı kararı ile özgürlüğünden yoksun bırakılmasının ve tutuklanmasının nedeni hukuki değil, siyasaldır" denildi.

"KARAR, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMENİN NİYETİDİR"

Gerekçede açıklanan "Biçti" kelimesinin ne anlama geldiği hakkında sübjektif yorum yapıldığı belirtilen dilekçede, "Asıl bu karar gazeteciler üzerinde algı yaratılarak niyetlerin okunması suretiyle caydırıcılık yaratmanın ve basın özgürlüğünü yok etmenin niyetidir" ifadesine yer verildi. İtirazlarının büyük olasılıkla reddedileceğini ve sulh ceza yargıçlarının tutuklama mahkemelerine dönüştüğü kaydedilen dilekçede, "Bütün bu olumsuzluklara karşın İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkiminin tutuklama kararına itiraz ediyoruz. Tutuklama kararı kaldırılarak gazeteci Oğuz Güven salıverilmelidir" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 12 Mayıs'ta gözaltına alınan Oğuz Güven, dün tutuklanması istemiyle çıkarıldığı İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Mahkeme kararında, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde tweet atıldığı, Oğuz Güven'in tweetleri kontrol etmekten yasal olarak sorumluluğu bulunduğu, "Kamyon biçti" ibaresinin, haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok FETÖ hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumda algı oluşması için özellikle seçildiği öne sürülmüştü. Güven savunmasında, "Okumuş olduğunuz tweet'i ben atmadım. Bu tweet'e editörlerimden biri atmıştır. Ben internet sitesinin genel yayın yönetmeniyim. Zaten 55 saniye sonra müdahale ettim. Biz günde 200-300 tweet atıyoruz. Burada bir hata olmuş. 55 saniye sonra düzelttik. Haberimizin içinde böyle bir başlık ve deyim yoktur" demişti.