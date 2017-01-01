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Çorum'da yangın çıkan köy için çalışmalar başladı

Yangında evleri yanan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan AK Parti temsilcileri, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirterek, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade ettiler

16 Mayıs 2017 Salı, 16:34:10 Güncelleme: 16:39:32

İlçeye 50 kilometre mesafedeki Alioğlu köyünde çıkan ve 45 ev ile ahır ve samanlıkların kullanılamaz hale geldiği yangının ardından AK Parti heyeti köye giderek çeşitli incelemelerde bulundu.

22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ile birlikte köye giderek yangınzede vatandaşları dinledi. Heyete, Kargı Kaymakamı Muhammet Çetin, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Yıldız ve Mesut Tuğrel, Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Gülhan Demiral, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Elvan Zorlu eşlik etti.



Çorum Haber sitesinde yer alan habere göre, yangında evleri yanan aileleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan AK Parti temsilcileri, yaraların en kısa sürede sarılacağını belirterek, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu ifade ettiler.

“YARALAR SARILACAK”

Köylülerin isteklerini sorarak sorunlarını dinleyen Çorum Milletvekili Ceylan, “Köyümüzde çıkan yangınla ilgili köyde yapılması gereken işleri yerinde inceledik. Devletimizin imkânlarını seferber ettiğimiz Alioğlu köyümüzde vatandaşlarımıza 16 Konteyner,10 Çadır, 6 Wc ve 6 banyo konteyneri gönderdik. Yapılması gereken tüm çalışmalar devletimiz tarafından yapılacaktır. Bizlerde yapılan çalışmaların takipçisi olacağız” dedi.

YANGIN HASARI TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada, Kargı Belediyesi ve İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleriyle yanan evlerin enkazı kaldırılırken, Kargı Kaymakamı Muhammed Çetin’in koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Diğer taraftan yangında evlerini kaybeden vatandaşlardan bazıları, AFAD ekiplerince köyün girişindeki alana kurulan çadırlarda bazıları da komşularının evinde kalmaya başladılar.

Haberturk.com WhatsApp Hattı'na gelen videoda, kendi çabaları ile yangını kontrol altına alamayan köylülerin itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledikleri görülmüştü.

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