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PKK elebaşıları için istenen ceza belli oldu

Vezneciler'de, 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da arasında bulunduğu 20 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

16 Mayıs 2017 Salı, 17:16:32 Güncelleme: 17:28:08 AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki midibüse yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Terör saldırısının anlatıldığı iddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6'sı polis 12 kişi "maktul", 12 kişi "mağdur", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

7'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ile Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırımın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme", "olası kastla bombalama suretiyle öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama" ve "zincirleme şekilde mala zarar verme" ve "silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma" suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet, altışar kez müebbet ve değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede 5'i yakalamalı, 6'sı tutuklu, 1'i serbest toplam 12 sanığın da benzer suçlardan değişik oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, üzerindeki inceleme tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 6 Ekim'de yapılmasını hükme bağladı.

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YORUMLAR 18
  • Misafir 32 dakika önce
    Nokta operasyonu yapıp paket etmek gerekir fazla vır vır etmenin gereği yok
  • Misafir 33 dakika önce
    Ahhh öylemi
  • Misafir 41 dakika önce
    Hemen gelirler baklava ismarlarsin
  • Misafir 42 dakika önce
    çin işkencesi müstehaktır bunlara
  • Misafir 43 dakika önce
    e hani idam ???????????
  • Misafir 44 dakika önce
    Nerede idammmm hani yasalaşıyordu
  • Misafir 46 dakika önce
    idam gelsin bunlar yakalanırsa birde bunlarımı besleyeceğiz yeter artık
  • Misafir 48 dakika önce
    e sanıklar nerde
  • Misafir 50 dakika önce
    idam edilsin bunlar
  • Misafir 50 dakika önce
    GEBERIN,GEBERIN,GEBERIN....
  • Misafir 53 dakika önce
    Google da şehit öğretmenler yazın yüzlerce öğretmenin profilleri var okuyun
  • Misafir 55 dakika önce
    bulunca yargılamayacaksın bile direk infaz lamı cimi yok
  • Misafir 56 dakika önce
    ne müebeti kardesim 7er kez agirlastirilmis idam olmasi lazim.
  • Misafir 56 dakika önce
    idam olmalılar
  • Misafir 60 dakika önce
    Cok kafaya takip stres yapacaklarini sanmiyorum.Abd,Rusya,Almanya arkamda olsa benim de umrumda olmazdi....
  • Misafir 1 saat önce
    istemek bedava nasıl olsa isteyin isteyin 50 kez ağırlaştrılımış mühebbet istesen neolacak 40 yıldır yakalayamamışsın adamları
  • Misafir 1 saat önce
    Vaybe yani eğer yakalarsak sabah akşam karnını doyurup bakacaz yani
  • Misafir 1 saat önce
    koskoca ülke 3 tane zibidiyi yakalayıp getiremiyorsunuz yazık,30 senedir bir tane en tepeden adam yakalayamadık,öcalanın nasıl verildiği zaten aşikar..
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