PKK elebaşıları için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki midibüse yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Terör saldırısının anlatıldığı iddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6'sı polis 12 kişi "maktul", 12 kişi "mağdur", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

7'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ile Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırımın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme", "olası kastla bombalama suretiyle öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama" ve "zincirleme şekilde mala zarar verme" ve "silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma" suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet, altışar kez müebbet ve değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

İddianamede 5'i yakalamalı, 6'sı tutuklu, 1'i serbest toplam 12 sanığın da benzer suçlardan değişik oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, üzerindeki inceleme tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 6 Ekim'de yapılmasını hükme bağladı.