PKK elebaşıları için istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 7 Haziran 2016'da Fatih Şehzadebaşı Caddesi Vezneciler otobüs durağı istikametinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait iki midibüse yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturma tamamlandı.
Terör saldırısının anlatıldığı iddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6'sı polis 12 kişi "maktul", 12 kişi "mağdur", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.
7'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
İddianamede, haklarında yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ile Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran, Elif Yıldırımın, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs etme", "olası kastla bombalama suretiyle öldürme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralama" ve "zincirleme şekilde mala zarar verme" ve "silahlı terör örgütünün yöneticiliğini yapma" suçlarından yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet, altışar kez müebbet ve değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
İddianamede 5'i yakalamalı, 6'sı tutuklu, 1'i serbest toplam 12 sanığın da benzer suçlardan değişik oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.
Başsavcılığın onayının ardından İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, üzerindeki inceleme tamamladı.
İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, ilk duruşmanın 6 Ekim'de yapılmasını hükme bağladı.
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Misafir 32 dakika önceNokta operasyonu yapıp paket etmek gerekir fazla vır vır etmenin gereği yok00
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Misafir 33 dakika önceAhhh öylemi00
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Misafir 41 dakika önceHemen gelirler baklava ismarlarsin00
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Misafir 42 dakika önceçin işkencesi müstehaktır bunlara00
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Misafir 43 dakika öncee hani idam ???????????00
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Misafir 44 dakika önceNerede idammmm hani yasalaşıyordu00
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Misafir 46 dakika önceidam gelsin bunlar yakalanırsa birde bunlarımı besleyeceğiz yeter artık00
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Misafir 48 dakika öncee sanıklar nerde00
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Misafir 50 dakika önceidam edilsin bunlar00
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Misafir 50 dakika önceGEBERIN,GEBERIN,GEBERIN....00
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Misafir 53 dakika önceGoogle da şehit öğretmenler yazın yüzlerce öğretmenin profilleri var okuyun00
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Misafir 55 dakika öncebulunca yargılamayacaksın bile direk infaz lamı cimi yok00
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Misafir 56 dakika öncene müebeti kardesim 7er kez agirlastirilmis idam olmasi lazim.00
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Misafir 56 dakika önceidam olmalılar00
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Misafir 60 dakika önceCok kafaya takip stres yapacaklarini sanmiyorum.Abd,Rusya,Almanya arkamda olsa benim de umrumda olmazdi....00
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Misafir 1 saat önceistemek bedava nasıl olsa isteyin isteyin 50 kez ağırlaştrılımış mühebbet istesen neolacak 40 yıldır yakalayamamışsın adamları00
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Misafir 1 saat önceVaybe yani eğer yakalarsak sabah akşam karnını doyurup bakacaz yani00
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Misafir 1 saat öncekoskoca ülke 3 tane zibidiyi yakalayıp getiremiyorsunuz yazık,30 senedir bir tane en tepeden adam yakalayamadık,öcalanın nasıl verildiği zaten aşikar..00