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Selahattin Menteş OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı
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OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı Selahattin Menteş oldu

Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre OHAL İnceleme Komisyonu Başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş getirilecek

16 Mayıs 2017 Salı, 18:33:05 Güncelleme: 20:00:27 HABERTURK.COM

AK Parti grup toplantısına katılan Başbakan Binali Yıldırım OHAL İnceleme Komisyonu Üyelerinin belirlendiğini açıkladı. Habertürk TV'nin edindiği bilgiye göre OHAL İnceleme Komisyonu Başkanlığına Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş getirilecek.

Menteş'in başkanlığını üstleneceği komisyon şu üyelerden oluşuyor:

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş

Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz

Danıştay Tetkik Hakimi Murat Aytaç

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Daire Başkanı Esat ışık

Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak

MEB Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal

Devlet Denetmeleme Kurulu Uzmanı Salih Tanrıkulu

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Komisyonun vereceği kararlara ilişkin, yargı yolunun açık olacağını belirten Canikli, hukuk boyutu öne çıkarılmış, özerk yapıda, dış etkilere fazla maruz kalmayacak bir yapının oluşturulmasını istediklerini ifade etti.

Burada herhangi bir iade kararı çıkması halinde kararın anında yerine getirileceğini söyleyen Canikli, "İade kararı verilirse onun kararı iade yerine geçecek ayrıca bir işleme gerek kalmayacak. Bağlayıcı olacak. Red kararları yargıya açık olacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Canikli, "Komisyon çok kısa süre içerisinde kurulacak ve ve göreve başlayacak." dedi.

KHK ile ihraç edilen öğretmen Semih Özakça ile akademisyen Nuriye Gülmen'in ailelerinin kendisinden randevu istediğinin belirtilmesi ve görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Canikli, "Bakalım" yanıtını verdi.

 OHAL'in devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine de Canikli, "Süre bittiğinde bakacağız. OHAL ilanı gerektiren şartlar kısmen ya da tamamen devam ediyor mu? Ona bakacağız, her süre bitimi öncesinde zaten bu değerlendirmeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Canikli, OHAL olduğu sürece KHK'ların çıkmasının da normal olduğunu belirtti.

İş adamlarına yönelik FETÖ soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmesine ilişkin soru üzerine de Canikli, yargının kararlarını alırken idareden onay almadığını dile getirdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Trumpa jest .
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