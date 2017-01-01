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Antalya'da maden ocağı göçtü: 2 madenci mahsur

Antalya'nın Kemer ilçesi Ovacık Mahallesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 2 madenci mahsur kaldı. Madencilerin hayatta oldukları belirtilirken, olay yerine çok sayıda ilkyardım ekibi sevk edildi

16 Mayıs 2017 Salı, 21:44:34 Güncelleme: 22:55:29 AA

Antalya'nın Kemer ilçesindeki kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu 2 işçi ocakta mahsur kaldı. Gazdan etkilenen bazı işçiler de hastanelere sevk edildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyündeki maden ocağında yoğun metan gazı sıkışması nedeniyle işçilerin etkilendiğini bildirdi.

İşçilerden 2'sinin halen ocak içinde olduğunu ve gazdan etkilenen 2 işçinin de hastaneye sevk edildiğini belirten Karaloğlu, "2 işçiye ulaşılamıyor. 900 metre derindeler. İşçilerin hayatıyla ilgili bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Kütahya Tunçbilek'ten TTK tahlisiye ekibi gelmek üzere. Biz de gideceğiz. Maden ocağının kendi ekipleri içeri sürekli hava basıyor." dedi.

Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan da maden ocağının olduğu bölgeye gelerek bilgi aldı.

Feslihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, madenin Göynük Mahallesi'nin üst bölümündeki Mezardibi mevkisinde bulunduğunu kaydetti.

Madende metan ve karbonmonoksit gazı sıkışması meydana geldiğine işaret eden Feslihan, maden ocağının tahliye edildiğini, 112, AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmalarına başladığını açıkladı.

Kaymakam Feslihan, "2 işçiye şu anda ulaşılamadı. Kurtarma çalışması devam ediyor. Diğer işçilerden de gazdan etkilenenler var. Onlara da sağlık ekipleri müdahale ediyor." diye konuştu.

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