TBMM'de HSK'ya üyelik seçimi başladı

TBMM Genel Kurulunda, gizli yapılacak HSK seçiminde, birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu (367) aranacak. Seçimin sonuçlandırılmaması halinde ikinci oylama yapılacak ve bu turda, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuna (330) bakılacak.
Bu turda da sonuç alınamaması halinde, üçüncü oylamada yine üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (330) aranacak. HSK üyelerinin üçüncü oylamada da belirlenememesi durumunda, bu turda en çok oyu alan 2 aday arasından ad çekme usulüyle üye belirleme işlemi tamamlanacak.
Toplam 13 üyeden oluşacak ve 2 daire halinde çalışacak HSK üyelikleri için, TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, üyelik için TBMM Başkanlığına başvuran 83 aday adayı arasından 21 aday belirlenmişti.
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