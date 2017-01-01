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TBMM'de HSK'ya üyelik seçimi sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üyelik seçimi başladı

16 Mayıs 2017 Salı, 22:16:38 Güncelleme: 17 Mayıs 2017 Çarşamba, 00:33:36 İHA

Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği seçiminde hiçbir aday 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda HSK üyeliği seçimleri yapılıyor. İlk turda hiçbir aday 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı. ilk turda 348 milletvekili oy kullandı. Oy tasnifi şu şekilde oluştu:

''Yargıtay üye kontenjanından Mustafa Çavuş 5 oy, Yaşar Şimşek 334 oy, Yusuf Kuzu 6, Mehmet Ademoğlu 324 oy, Mehmet Osmanoğlu 7 oy, Mustafa Kurtaran 15 oy; Alp Arslan 340, Mahmut Kaya 3 oy, Ziya Dinler 4 oy; Danıştay üye kontenjanından Cafer Ergen 339 oy, Cevdet Erkan bir oy, Emin Sınmaz 4 oy, Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk dallarından Abdüllkerim Yıldırım 11 oy, Ali Cengiz Köseoğlu 331 oy, İlhan Üzülmez 4 oy, avukat kontenjanından Songül Yazar 318 oy, Şerife Taşbaşı 2 oy, Ülkü Soylu 23 oy; avukat ve Yükseköğretim Kurumları Hukuk dallarından Ali Aydın Akpınar 6 oy, Hamit Kocabey 335 oy ve Ömer Faruk Aksoy 3 oy adlı.''

TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelik seçiminde, CHP ve HDP milletvekilleri birinci tur oy verme işlemine katılmadı.

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