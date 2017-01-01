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AB, o üye ülkelere soruşturma başlatacak

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, mülteci kabul etmeyen AB'ye üye ülkeleri hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi

16 Mayıs 2017 Salı, 22:26:07 Güncelleme: 22:28:46 AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, 160 bin sığınmacının dağıtılmasını öngören mekanizmada yer almayan üye ülkeler hakkında soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Avramopulos, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan oturumunda, AB ülkelerinin, 160 bin sığınmacıyı kota sistemiyle Birlik ülkelerine dağıtılmasını öngören mekanizmada yer almasının hukuki ve ahlaki görevi olduğunu söyledi.

AB ülkeleri içişleri bakanlarının çoğunluğunun oyuyla kabul edilen mekanizmanın dayanışmayı esas aldığına işaret eden Avramopulos, "Söz konusu sistem sadece İtalya ve Yunanistan'ın çıkarlarını değil aynı zamanda tüm AB'nin çıkarına. Kota sistemiyle şu ana kadar yaklaşık 18 bin mülteci yerleştirildi ama bu rakam hedefin çok uzağında." dedi.

AB üyeleri arasında bugüne kadar bir tane bile sığınmacı yerleştirmeyen ülkeler olduğuna dikkati çeken Avramopulos, "Dayanışma sadece birkaç üye ülkenin sorumluluğu olamaz. Ortak hedef, tüm üye ülkelerin sisteme orantılı ve adil bir şekilde katkı vermesi. Birçok üye ülkenin sisteme katkı vermesine rağmen maalesef 1-2 ülke bir kişi bile almadı. Bu ihlal anlamına geliyor. Eğer bir ay içinde ilerleme olmazsa Avrupa Komisyonu söz konusu ülkeler hakkında soruşturma başlatacak." ifadelerini kullandı.

Komisyonun öğleden sonraki durum değerlendirmesinde bugüne kadar bir tane bile mülteci yerleştirmeyen üye ülkeler arasında Macaristan, Polonya ve Avusturya'nın isimleri zikredildi.

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