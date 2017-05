Denizli'de cinsiyet değiştirmek isteyen bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da cinsiyet değiştirmek için ameliyat olan trans B.Y., ameliyattan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Ailesi, ameliyatı yapan doktor H.Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, B.Y.'nin cenazesi Bursa'da toprağa verildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Dudu Karaman'ın haberine göre İstanbul Kadıköy'deki olay 11 Mayıs günü meydana geldi. Denizli'de yaşayan ve Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan 27 yaşındaki B.Y., cinsiyet değişikliği için İstanbul'daki özel bir hastane ile anlaştı.

10 Mayıs'ta İstanbul'a gelen trans birey B.Y., 11 Mayıs günü doktor Doç. Dr. H.Ö. tarafından ameliyata alındı. Yasal, trans geçiş ameliyatı için prosedürü yerine getiren B.Y., iddiaya göre, ameliyattan çıktıktan bir saat sonra yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınan B.Y.'nin cenazesi 14 Mayıs Pazar günü Bursa'da toprağa verildi. Aile, ameliyatı yapan Doç. Dr. H.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.



AMELİYATI KİMSEYE SÖYLEMEMİŞ



B.Y.'nin trans arkadaşı olayla ilgili şu bilgileri verdi: "Arkadaşlarına süpriz yapmak için ameliyatı kimseye söylememiş. Ameliyat olduktan sonra hayatını kaybetmiş. Yasal, trans geçiş ameliyatı için çok uzun bir prosedürü yerine getirdi. Ameliyat olduktan sonra yasal haklarını eline alıp, KPSS sınavlarına girip öğretmen olmak istiyordu. Tek amacı buydu."



ARKADAŞLARI ARASINDA ÜZÜNTÜ YAŞANDI



B.Y.'nin ölümü sonrası Denizli LGBTİ'liler arasında büyük üzüntü yaşandı. sosyal paylaşım sitesinden B.Y.'nin fotoğrafı paylaşılıp, "Denizli'den trans kardeşimiz B.Y., trans geçiş ameliyatı sırasında hayatını kaybetmiştir. Üzgünüz..." denildi.