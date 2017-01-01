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Ankara Adliyesi Nahide Ö.Ş.
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1 milyonluk vurgun yaptı ‘Psikolojik rahatsızım’ dedi

Ankara Adliyesi’nde vekâleten görevli yazı işleri müdürü Nahide Ö.Ş., mahkemeye gelen talimat dosyalarında, anlaştığı 4 ayrı bilirkişiyi rapor hazırlamış gibi göstererek bu kişilere hiçbir iş yapmadıkları halde ödeme yapılmasını sağladı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 04:34:40 Güncelleme: 05:10:36

Ankara Adliyesi, önceki gün akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayıyla çalkalandı. Kapatılan Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde vekâleten yazı işleri müdürlüğü yapan Nahide Ö.Ş., taşradan gelen talimat evraklarına, önceden anlaştığı 1’i avukat 4 bilirkişiyi rapor hazırlamış göstererek sarf kararları yazdı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bazı sarf kararlarının, yapılmış gösterilen işin karşılığından da oldukça fazla olduğu belirlendi. Hiçbir iş yapmamış oldukları halde 4 bilirkişi sarf kararları üzerinden adliye mutemetliğinden kendilerine yazılan ücretleri tahsil etti. Paralar Nahide Ö.Ş. ile bilirkişiler arasında pay edildi. Nahide Ö.Ş.’nin, özellikle avukat olan bilirkişi A.A. ile kurduğu bu çark, uzun yıllar devam etti.

SAHTE EVRAK OLUŞTURDU

Şüpheli Nahide Ö.Ş., yalnızca talimat dosyalarına bilirkişi görevlendirmesi yaparak sarf kararları yazmakla kalmadı, olmayan talimat dosyaları da oluşturdu. Kendi bilgisayarında oluşturduğu, taşradan gelmiş gibi gösterilen sahte talimat evraklarını UYAP’a yükleyen Nahide Ö.Ş., bu dosyalarda da yine anlaştığı bilirkişileri görevlendirilmiş gösterip sarf kararları yazmaya devam etti. Bu şekilde yazılan sarf kararları ile 5 şebeke üyesi, yalnızca 2016’da 1 milyon liradan fazla vurgun yaptı.

Dolandırıcılığı taşradan gelen bir talimat evrakına yapılan bilirkişi görevlendirmesindeki sarf kararı ele verdi. Taşra mahkemesindeki zabıt kâtiplerinden biri, UYAP üzerinden kendilerine iade edilen talimat evrakı içerisine sarf kararı yazıldığını görünce, dosyada bilirkişi görevlendirilmesi yapıldığını fark etti. Ancak dosyada yalnızca bir şüphelinin ifadesinin alınması talimatı vardı. Buna karşın bilirkişi görevlendirmesi ve ödeme yapıldığını fark eden zabıt kâtibi, durumu mahkeme hâkimine bildirdi. Mahkeme hâkimi de savcılığı arayarak durumu bildirdi.

Bunun üzerine savcılık, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyaları incelemeye aldı. İlk incelemede en az 25 dosyada aynı isimlerin, vekâleten görevli yazı işleri müdürü Nahide Ö.Ş. tarafından bilirkişi olarak atanıp, yapılmış gösterilen işlerin karşılığından daha yüksek bedellerle ödeme aldıklarını tespit etti. Harekete geçen Ankara Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı, Nahide Ö.Ş. ile 4 bilirkişi hakkında gözaltı kararı verdi. Nahide Ö.Ş.’nin de olduğu şüphelilerden 4’ü gözaltına alınırken, bir isim firar etti. Vurgunun miktarı ise dosyalardaki incelemenin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak. Nahide Ö.Ş. ilk sorgusunda kendini “Psikolojik rahatsızlığım var” diye savundu.

 

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