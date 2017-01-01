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Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

Beyoğlu'nda zırhlı polis aracına ateş açarak kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 06:28:48 Güncelleme: 06:29:29 İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde devriye görevini yerine getiren zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Beyoğlu, Örnektepe Mahallesi, Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.00 sıralarında Örnektepe Mahallesinde devriye görevi yapan 'Akrep' adlı zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 3 kurşun zırhlı araca isabet ederken şans eseri görevli polis memurları saldırıyı yara almadan atlattı. Silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel timler bölgeye gelirken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Güvenlik önlemlerinin ardından saldırının gerçekleştiği noktada olay yeri çalışmaları yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda 'Akrep' adı verilen araca 3 kurşunun isabet ettiği tespit edilirken, ekip otosunun kurşun geçirmez özelliği nedeniyle memurların saldırıyı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatılırken, bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

 

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