Hava durumu 17.05.2017

İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini arttırarak perşembe akşam saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi beklenirken, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hafif yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Tekirdağ, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.