ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Hava durumu
GÜNDEM

Hava durumu 17.05.2017

Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:03:28 Güncelleme: 09:34:55 HABERTURK.COM

İstanbul'da akşam saatlerinde yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın şiddetini arttırarak perşembe akşam saatlerine kadar fırtına şeklinde esmesi beklenirken, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hafif yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Tekirdağ, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege ve Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Antalya'da evde patlama
GÜNDEM

Antalya'da evde patlama! 2 kişi hayatını kaybetti
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (17 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ operasyonlarında 17 Mayıs günlüğü
2017 'Türk Dili Yılı' ilan edildi
GÜNDEM

2017 'Türk Dili Yılı' ilan edildi
Elazığ'da yolcu otobüsü tıra çarptı
GÜNDEM

Yolcu otobüsü tıra çarptı! 1 ölü 20 yaralı!
Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı
GÜNDEM

İstanbul'da zırhlı polis aracına ateş açıldı
Metruk gecekondu alev alev yandı
GÜNDEM

Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ZIRHLI POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (17 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 17 MAYIS GÜNLÜĞÜ
Mustafa Sarıgül, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ile görüştü
GÜNDEM

MUSTAFA SARIGÜL, İNGİLTERE ESKİ BAŞBAKANI TONY BLAİR İLE GÖRÜŞTÜ
Elazığ'da yolcu otobüsü tıra çarptı
GÜNDEM

YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI! 1 ÖLÜ 20 YARALI!
Hava durumu 17.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!
2017 'Türk Dili Yılı' ilan edildi
GÜNDEM

2017 'TÜRK DİLİ YILI' İLAN EDİLDİ