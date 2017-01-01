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Antalya'da evde patlama

Açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, "Tüp patlaması olabilir ya da başka bir şey olabilir, onu inceliyoruz. Kesin olarak söylüyorum, terör bağlantısı yok." diye konuştu

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:18:24 Güncelleme: 09:35:47 AA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde yaşanan patlamada iki kişi öldü. Olayda terör bağlantısı olmadığı açıklandı.

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde TOKİ konutlarında 4 katlı bir binanın 3'üncü katından gelen patlama sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler binanın çevresine emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerinde iki ceset bulunduğunu belirtti.

"TERÖR BAĞLANTISI YOK"

Patlamanın nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü dile getiren Uzunkaya, "Tüp patlaması olabilir ya da başka bir şey olabilir, onu inceliyoruz. Şu an bir kadın, bir erkek cesedi var. İki kişi öldü, biri kadın biri erkek. Geniş çaplı incelememiz devam ediyor. Kesin olarak söylüyorum, terör bağlantısı yok." diye konuştu.

DİNAMİT LOKUMU İDDİASI

DHA'nın haberine göre, Antalya'da, meydana gelen patlamada ölenlerin 49 yaşındaki Mustafa A. ve 52 yaşındaki Nurcan D. olduğu saptandı. Eski madenci olan A.'nın gönül ilişkisi yaşadığı kadının evine geldiği, burada dinamit lokumu hazırlarken patlamanın gerçekleştiği ileri sürüldü.

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