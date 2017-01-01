ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
FETÖ
GÜNDEM

FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (17 Mayıs 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü operasyon haberleri

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:31:52 Güncelleme: 09:33:47

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü raporu.

Haberler anlık olarak güncellenmektedir...

SINIR KÖYÜNDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık bir aydır aranan, futbolda şike davasının da sanıklarından eski komiser Celal Yasin Özdemir tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova Sulh Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve dün Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinin Avcılar köyündeki ailesinin evinde yakalanan Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından gönderildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, futbolda şike davasında tutuksuz yargılanan Özdemir'in, aktif olarak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Özdemir'in ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandığı ancak o dönemde örgütün yönlendirilmesiyle Polis Meslek Yüksekokuluna başvurduğu tespit edildi. (AA)

ESKİŞEHİR MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 14 TUTUKLAMA

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) örgütlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Mayıs'ta Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan, aralarında ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A.B. ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. A.K'nin de bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan ikisi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmalarından dolayı salıverildi, 16'sı ise mahkemeye çıkarıldı.

Prof. Dr. A.B. ve Doç. Dr. A.K'nin de aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Mahkeme, diğer iki kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (AA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den tutuklu Sümeyye K.: 'Zehra' kod adlı kişiye bağlıydım
GÜNDEM

14 yaşında FETÖ'yle tanıştı, 24'te hakim oldu!
Şehit Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı
GÜNDEM

Şehit Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı
Hulusi Akar, FETÖ'nün çatı davasına müdahillik talebinde bulundu
GÜNDEM

Hulusi Akar, FETÖ'nün çatı davasına müdahillik ...
FETÖ'den aranan SAT komandoları yurtdışına kaçarken yakalandı
GÜNDEM

FETÖ'den aranan SAT komandoları yurtdışına kaçarken ...
Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu
GÜNDEM

Enerji Bakanlığı ve MEB'de FETÖ operasyonu
ByLock’tan FETÖ’cü Enes Kanter için kampanya yapmışlar
GÜNDEM

ByLock’tan FETÖ’cü Enes Kanter için kampanya ...
Metruk gecekondu alev alev yandı
GÜNDEM

BEYOĞLU'NDA KORKUTAN YANGIN
Hava durumu 17.05.2017
GÜNDEM

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ!
2017 'Türk Dili Yılı' ilan edildi
GÜNDEM

2017 'TÜRK DİLİ YILI' İLAN EDİLDİ
Antalya'da evde patlama
GÜNDEM

ANTALYA'DA EVDE PATLAMA! 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı
GÜNDEM

İSTANBUL'DA ZIRHLI POLİS ARACINA ATEŞ AÇILDI
Elazığ'da yolcu otobüsü tıra çarptı
GÜNDEM

YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI! 1 ÖLÜ 20 YARALI!