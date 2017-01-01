FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (17 Mayıs 2017)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ temizliği tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 17 Mayıs 2017 Çarşamba günü raporu.

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SINIR KÖYÜNDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık bir aydır aranan, futbolda şike davasının da sanıklarından eski komiser Celal Yasin Özdemir tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova Sulh Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve dün Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinin Avcılar köyündeki ailesinin evinde yakalanan Özdemir'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Özdemir, savcılıktaki ifadesinin ardından gönderildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, futbolda şike davasında tutuksuz yargılanan Özdemir'in, aktif olarak örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ve görevinden ihraç edildiği öğrenildi.

Özdemir'in ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandığı ancak o dönemde örgütün yönlendirilmesiyle Polis Meslek Yüksekokuluna başvurduğu tespit edildi. (AA)

ESKİŞEHİR MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONUNDA 14 TUTUKLAMA

Eskişehir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) örgütlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Mayıs'ta Eskişehir, İstanbul, Isparta ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan, aralarında ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A.B. ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. A.K'nin de bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan ikisi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmalarından dolayı salıverildi, 16'sı ise mahkemeye çıkarıldı.

Prof. Dr. A.B. ve Doç. Dr. A.K'nin de aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

Mahkeme, diğer iki kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (AA)