Hatay'da askeri araçla otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Hatay'da Fahrettin Arı'nın (50) idaresindeki otomobil, Numune Evler Mahallesi Şaban Akın Uçar Bulvarı'nda askeri panzerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile devrilen panzerdeki 3 askeri personel ile 4 güvenlik korucusu yaralandı.
YARALILARIN DURUMU
Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 7'si yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, vücudunda kırık tespit edilen bir güvenlik korucusu ise İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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