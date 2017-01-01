Hatay'da askeri araçla otomobil çarpıştı! 8 yaralı

Hatay'da Fahrettin Arı'nın (50) idaresindeki otomobil, Numune Evler Mahallesi Şaban Akın Uçar Bulvarı'nda askeri panzerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile devrilen panzerdeki 3 askeri personel ile 4 güvenlik korucusu yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 7'si yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi, vücudunda kırık tespit edilen bir güvenlik korucusu ise İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.