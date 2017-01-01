Hakkari'de çatışma! 1 PKK'lı terörist öldürüldü

Hakkari merkeze bağlı Zap Karakolu'nun 1 kilometre yakınında bulunan köprüye tuzaklamaya çalıştığı bombanın patlaması sonucu 1 teröristin öldüğü bölgede devam eden operasyonlarda bir grup PKK'lı terörist tespit edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre; Ördekli, Kaymaklı ve Akbulut köyleri kırsalında oldukları belirlenen gruba yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada 1 terörist öldü. Güvenlik güçleri tarafından bölgede arama ve tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

GECE HAVA HAREKATI DÜZENLENDİ

Hakkari'nin Oğul Köyü kırsalında barındıkları tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. PKK'lı teröristlerin üst bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirtildi.