2016-2017 eğitim, öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin başlamasını heyecanla bekliyor. Zorlu ve yorucu bir yılın ardından tatile çıkmak, doyasıya eğlenmek isteyen öğrenciler tatilin yaklaşmasıyla "Okullar ne zaman kapanıyor? (2017)" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor? (2017) İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? (2017)

Yüzbinlerce öğretmen ve milyonlarca öğrenci zorlu 2016-2017 eğitim, öğretim yılının sonuna gelinmesiyle tatilin heyecanını yaşıyor. Onlarca sınava giren öğrenciler yılın yorgunluğunu atmak için deyim yerindeyse tatili iple çekiyor. Tatil planı yapacak olan birçok veli de okulların kapanmasını heyecanla bekliyor. 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayan 2016 -2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 9 Haziran günü karnelerini aldıktan sonra 3 aylık tatil başlayacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü start alacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2017 MEB SINAV TAKVİMİ

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 ORTAK SINAVLAR - Mazeret Sınavı 20-21 MAYIS 2017 2017/PYBS 10 HAZİRAN 2017 2016-2017 AÖO–AÖL-MAÖL/ 3 1-2 TEMMUZ 2017 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017 2017/MTSKS-4 7 EKİM 2017 ORTAK SINAVLAR-1 (2017-2018) 29-30 KASIM 2017 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017 ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 23-24 ARALIK 2017

TATİLDE NASIL DERS ÇALIŞILMALI?

Her öğrenci kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemelidir. Günün, haftanın ve tatilin sonunda ulaşılması düşünülen yeni hedefler belirlenmelidir. Bu hedefler öğrencinin çalışma isteğini kamçılayacak nitelikte olmalıdır.

Bu dönem içinde uygulanabilecek 4 temel strateji vardır. Her öğrenci kendi durumunu gözden geçirip, kendine göre bu uygulamalardan birini yapmalıdır.

Konu tekrarı yapmak; İnsan öğrendiklerinin %75’ini bir hafta içerisinde, %66'ını bir gün içerisinde, %54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu yapılan tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık vermelidir.

Eksik kalan konuları tamamlamak; Konu eksiği fazla olan, konuları yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, bu tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü ikinci dönem, hem zamanın daha kısa olması hemde bahar mevsiminin gelmesi ve sıcakların başlamasıyla birlikte ev dışının daha cazip olması nedeniyle öğrenci için güçlük oluşturabilecektir.

Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.

Kitap Okumak: Öğrenciler için tatil, kendilerini geliştirmek için de çok iyi fırsattır. Bireyin kendini geliştirmesini sağlayacak en önemli etkinlik kitap okumaktır.

Öğrenciler tatil boyunca bol bol kitap okuyacak vakte sahip olurlar. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarıları yakalaması çok zordur. Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır.

Kitap okumak anlama kabiliyetinizi, hayal gücünüzü, kültürel bilginizi, fikir yürütme becerilerinizi geliştirir. Aynı zamanda kitap okumak okuldaki başarınızada olumlu etki edecektir. Bunlardan yoksun kalmak kim ister ki?

TATİLDE NELER YAPILMALIDIR?

Tatile girecek öğrenciler için uzmanlar uyarılar yapıyor. Öğrenciler tatilde bol bol dinlenmeli, fakat sürekli olarak eve hapis kalmamalı. Aynı zamanda teknolojik cihazlarla da aşırı derecede içli-dışlı olmamak gerekiyor. Tatilde beden ve ruh sağlığı için yapılması gereken en doğru şeyler aşağıda listelenmiştir;

● Akraba ziyaretleri

● Sosyal aktiviteler

● Yaşlı ve hasta ziyaretleri

● Spor ve kültürel faaliyetler

● Genel kültüre dayalı bilgi öğrenmek

● Tarihi, manevi ve kültürel geziler yapmak

● Konu tekrarı yapmak

● İkinci döneme hazırlık

● Yeni arkadaşlıklar edinmek