Bursa'da ölümlü kaza sonrası ortalık karıştı

Bursa'da hafriyat yüklü kamyona arkadan çarpan sebze yüklü kamyonetteki bir pazarcı hayatını kaybederken, kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından kaza yakınlarıyla polis arasında çıkan arbedeyi polis ekipleri biber gazı kullanıp, havaya ateş ederek durdurabildi.

İHA'nın haberine göre, olay Bursa - İstanbul yolu Terminal önünde meydana geldi. İddiaya göre Yasin Şık(58) idaresindeki pazarcı kamyoneti, şehir merkezine seyir halindeyken önce bir cipe ardından önünde seyreden hafriyat yüklü kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle pazarcı kamyoneti hurdaya dönerken sürücü Yasin Şık ve yanında bulunan Tahir Şık (42) kamyonetin kabininde sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve AFAD ekibi çağrıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Tahir Şık hastane yolunda hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Yasin Şık da yarım saatlik kurtarma çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

POLİS HAVAYA ATEŞ ETTİ

Öte yandan kazada hayatını kaybeden gencin haberi alan yakınları olay yerine koştu. Tahir Şık'ın ölüm haberini alan yakınlarıyla görevli polisler arasında tartışma yaşandı. Hasta yakınları görevli bir polis memuruna vurup darp etmeye kalkışınca olay yerinde bulunan Trafik Şube Müdürü havaya 2 el ateş edip yaşanan arbedeyi engelledi. Çıkan arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kalabalığın dağıtılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Kazaya karışan hafriyat kamyonu ile cip sürücüleri de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla alakalı cumhuriyet savcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.