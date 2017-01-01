Taksim Meydanı'nda ilkokul öğrencileri birbirine girdi

Taksim Meydanı'nda ilkokul öğrencileri henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine girdi. Vatandaşlar öğrencileri güçlükle ayırırken, öğrencilerin tahta ile birbirlerine vurmaya çalıştıkları kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Taksim Meydanı'nda öğle saatlerinde ilkokul öğrencileri çantalarını yere bırakarak henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada, öğrencilerden biri eline boyundan büyük bir tahta alarak karşısındakine saldırmak istedi. Büyüklerin ayırmasının ardından öğrenciler bu seferde sözlü olarak birbirine sataştı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga kameralara yansıdı.

BOYUNDAN BÜYÜK SOPAYLA SALDIRMAK İSTEDİ

Kamera yansıyan görüntülerde, öğrenciler çantalarını yere bırakarak tekme ve tokat birbirine giriyor. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar çocukları ayırmak istiyor. Bir süre duran öğrenciler daha sonra tekrardan kavga etmeye başlıyor. Büyüklerin tekrar araya girmesiyle kavga sonlanıyor. O esnada öğrencilerden biri, boyundan büyük bir sopayla arkadaşına saldırmaya çalışıyor. Vatandaşların araya girmesiyle öğrenciler dağılıyor.