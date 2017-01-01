Ardahan'ın Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus generale ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.
Vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ve 1877-1878 Rus işgali dönemi sonrası öldüğü düşünülen işgalci Rus generalin kimliğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kars Müzesi'ne götürülerek muhafaza altına alınan cesedin incelenmesi için İstanbul ve Erzurum'dan oluşturulan bilim heyeti, Kars ve Ardahan'da incelemelerde bulunacak.
İncelemenin ardından heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda cesedin kime ait olduğu, uzun süre bozulmadan bu zamana nasıl geldiği de netlik kazanmış olacak.
"3 DETAYLI DOSYA GÖNDERDİK"
Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp, yaptığı açıklamada, Ardahan'da bulunup Kars Müze Müdürlüğü'ne getirilen tabutla ilgili çalışmalara hızla başladıklarını belirterek "Konuyla ilgili Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına ve Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna hazırladığımız üç detaylı dosyayı gönderdik." dedi.