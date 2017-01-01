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Polis Akademisi öğrencileri 'Sev kardeşim' dedi

Ankara Polis Akademisi öğrencileri engelliler haftasında işitme engelliler için klip hazırladı. İşaret dili sertifikasına sahip olan öğrenciler çekilen klipte 'Sev kardeşim' dedi ve engellilere 'Yanınızdayız' mesajı verdi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 12:47:08 Güncelleme: 13:20:52 HABERTURK.COM

Habertürk TV'den Arzu Çetik'in haberine göre, Ankara Polis Akademisi, Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nde eğitim alan geleceğin komiserleri engelliler haftasında işitme engelliler için klip hazırlardı.

SESSİZLERİN SESİ OLMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şafak Çomaklı, polisin de bu insanların yanında olduğunu bilmelerini istediklerini, söyledi.

KLİPTE 'SEV KARDEŞİM' ADLI ŞARKI KULLANILDI

Klipte 'Sev Kardeşim' adlı şarkıyı kullandıklarını söyleyen polis öğrencisi, "Herkesi sevelim, insanlarımıza kucak açalım. O yüzden bu şarkıya karar verdik." diye konuştu.



HER BİRİNİN İŞARET DİLİ SERTİFİKASI VAR

Klipte oynayan öğrencilerin her birinin işaret dili sertifikası olduğunu söyleyen öğrenci, "İşitme engelli bir arkadaşla tanıştık, onunla konuşmak istediğim için bu kursa gittim, üç ayda bitirdik." diye konuştu.

KLİP SOSYAL MEDYADA DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyada ve haber sitelerinde paylaşılan klip ilk 24 saatte 10 binin üzerinde izlenmeye ulaştı.

 

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