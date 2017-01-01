Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; Beykoz Öğünce'de lüks bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda organize suç örgütü lideri Sedat Şahin 2 adamıyla birlikte gözaltına alındı. Şahin'in gizlendiği çiftlik evinde küçük bir cephanelik ortaya çıkarıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 cinayet 2 yaralama olaylarına karışan "Sarallar" ve "Şahinler" çetesine düzenlediği operasyonda, Sedat Şahin Beykoz'daki evinden kılpayı kaçmayı başarmıştı.

'SON DURAK' OPERASYONU İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Organnize suç örgütü lideri Sedat Şahin'in yakalanması için özel bir takip ekibi oluşturuldu. Polisten kaçan Sedat Şahin'in yakalanması için tüm ihbarlar ve tüm değerlendirmeler ciddiyetle mercek altına alındı. Yapılan uzun çalışmaların ardından Sedat Şahin'in Beykoz Öğünce Köyü'nde lüks bir çiftlik evinde gizlendiği belirlendi.

OPERASYON BİLGİSİ SADECE 3 KİŞİYE VERİLDİ

Sedat Şahin'in daha önceki operasyonlardan kılpayı kaçması nedeniyle, Sedat Şahin'e yönelik yapılan operasyon bilgisi sadece İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gaffar Demir ve Organize Şube Müdürü Murat Mutlu'da toplandı.

OPERASYON TİMLERİ KAHVALTIYA ÇAĞRILDI

Sedat Şahin'in operasyondan önce haber almasının önlenmesi için azami özen gösterildi. Operasyona katılacak ekipler önceden belirlenerek Beykoz tarafından bir kahvaltı organizasyonu var diyerek çağrıldı.

LÜKS ÇİFTLİK EVİNE ANİ BASKIN DÜZENLENDİ

Sabah saat 09.00 sıralarında Sedat Şahin'in gizlendiği lüks çiftlik evine ani operasyon düzenlendi. Operasyon yapıldığı sırada dahi kime operasyonun düzenlendiğini ekipte sadece 3 kişinin bilgisi vardı. Sedat Şahin ve yanında bulunan 2 koruması kıskıvrak gözaltına alındı.

'SEDAT ŞAHİN YAKALANDIN' DEYİP HAKLARINI OKUDULAR

Operasyon ekipleri, Sedat Şahin "yakalandın" diyerek, haklarını okudu. İddiaya göre Sedat Şahin'de 'devlete boynum kıldan ince' dedi.

CEPHANELİK ORTAYA ÇIKARILDI

Sedat Şahin'in gizlendiği lüks çiftlik evinde aralıksız olarak arama tarama işlemleri devam ediyor. Yapılan ilk aramalarda, onlarca otomatik silah kaleşnikof, onlarca değişik marka ve çaplarda tabanca ve çok sayıda el bombaları ele geçirildi.

SARAL- ŞAHİN ÇATIŞMASI BİTTİ

Beykoz'da 19 Mayıs 2016 günü, Şahinler gurubu lideri Sedat Şahin'in villasına yönelik uzun namlulu silahlarla suikast saldırısı düzenlendi. Saldırıs sonrasında Sedat Şahin'in kayınvalidesi Gülçin Erkerman yaralandı.

SUİKAST ÇETELER ARASI SAVAŞI YENİDEN BAŞLATTI

Daha önceki yıllarda da aralarında husumet bulunan "Sarallar" ve "Şahinler" çetesi arasındaki kavga bu suikast eylemiyle yeniden alevlendi.

İKİ ÇETEYE 5 AYRI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sarallar" ve "Şahinler" çetesine İstanbul merkezli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, çete lideri Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu Sarallar çetesinden 17 kişi, Şahinler çetesinden de 35 kişi gözaltına alındı. Şahinler çetesi lideri Sedat Şahin operasyondan kılpayı kaçmayı başarmıştı.

ÇETELERİN CEPHANELİĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda, 27 adet değişik marka ve çapta tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 8 adet tüfek, 1 adet tam otomatik Uzi marka silah, 1 adet susturucu, 1 adet dinlemelere karşı kullanılan Jammer cihazı, 1 adet GPS takip cihazı, 1 adet asker miğferi, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

SUİKAST ZULALI OTOMOBİL

Yapılan operasyonlarda Sarallar çetesinin üyesi olan Engin Göleli'nin kullanldığı lüks otomobilde, suikast silahı zulası ele geçirildi. Otomobilde yapılan aramalar sırasında, bulunan bir kumanda cihazından yola çıkan polis ekipleri, çok özel bir yöntemle hazırlanmış silah zulasını ordaya çıkardı. Otomobil çalışıyor vaziyetteyken, vites manuele alınıp, kumanda ile açılan zulada çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi.

ÇETELERİN CİNAYET VE YARALAMALARI DA DEŞİFRE EDİLDİ

Gözaltına alınan çete üyelerinin yapılan sorgulamalarında, karştıkları tüm cinayet ve yaralama eylemleri de deşifre edildi. İşte çetelerin işledikleri cinayet ve yaralama eylemleri:

- 19 Mayıs 2016 günü Beykoz'da Sedat Şahin'in kayınvalidesi Gülçin Erkerman'ın Sarallar çetesi üyelerince silahla yaralanması.

- 6 Haziran 2016 günü Kağıthane'de, İbrahim Akyıldız'ın Şahinler çetesi üyelerince öldürülmesi.

- 9 Haziran 2016 günü Kağıthane 'de Erkan Duman'a yönelik Şahinler çetesi tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi.

- 28 Temmuz 2016 günü Beykoz'da yapılması planlanan eylem öncesinde, 1 adet lav silahı, 2 adet kaleşnikof silah, 2 adet tabanca ve çok sayıda kaleşnikof ve tabanca mermilerinin ele geçirilmesi.

- 9 Ağustos 2016 günü Eyüp Göktürk'te Abbas Ata'nın kızının gözü önünde Şahinler çetesi üyelerince öldürülmesi.

-15 Ağustos 2016 günü, İzmir Çeşme'de yapılması planlanan saldırı öncesinde, 2 adet el bombası, 5 adet tabanca, çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

- 26 Ağustos 2016 günü Ümaniye Çamlıca gişelerinde 2 adet el bombası, 5 adet tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirilmesi.

- 25 Ekim 2016 günü Eyüp Göktürk'te Yakup Çelik'in Şahinler çetesi üyelerince öldürülmesi eylemi.

45 ÇETE ÜYESİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 52 kişiden 7'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Şahinler çetesi üyesi 35 kişi ile Sarallar çetesi üyesi 15 kişi adliyeye sevk edildi.