Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda ilginç detay

Adana ve Samsun merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 'eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla yakalanan 12 kişiden 7'sinin eş, kardeş, baldız, anne ve kayınpeder olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken çete elebaşısı Özgür A., okuyamadığı için bilgisayar mühendisi olamadığını, ancak kendi imkanlarıyla Hacker düzeyinde bilgisayar kullanıcısı olunca, eskort sitelerini kurduğunu söyledi.



DHA'nın haberine göre, bir eskortluk sitesinin internet üzerinden kendisine abone olan kadınları pazarladığı bilgisine ulaşan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, söz konusu sitenin Adana ve Samsun'da faaliyet gösterdiğini saptadı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu internet üzerinde faaliyet gösteren 30 eskortluk sitesi belirlendi. Bu siteleri 41 kişinin yönettiği, yüzlerce kadının da sitelere üye olup fuhuş yaptığı anlaşıldı. Çetenin, yönettiği fuhuştan milyonlarca lira kazandıklarını tespit eden polis, 12 Mayıs'ta Adana ve Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Gaziantep, Bursa, Kocaeli, Muğla, İzmir, Mersin ve Hatay'da fuhuş şebekelerine yönelik eş zamanlı baskın yaptı.



7'Sİ AKRABA



Baskınlarda eskortluk sitesi adı altında fuhuş çetesi kurduğu, çeteye üye olduğu, fuhuşa yer temin ettiği ve siteye teknik destek verdiği öne sürülen 16'sı kadın 53 kişi gözaltına aldı. Operasyonda çetenin fuhuş gelirinden elde ettiği 6 araç, 5 daire ile 25 ayrı bankada bulunan hesaplarına el konuldu. Şüphelilerin banka hesaplarında 3 milyon 440 bin 520 lira hesap hareketleri olduğu da saptandı. Gözaltına alınan ve hem mağdur hem şüpheli görülenler, tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Adana emniyetindeki sorguları tamamlanan ve aralarında eskort sitesini kuran yönetici Özgür A., kardeşi Özkan A., eşi Kader A., baldızı Gönül Ö., üvey annesi Meryem A., Özkan A.'nın eşi Tuğba A. ve kayınpederi Mustafa H.'nin de bulunduğu 12 kişi, adliyeye sevk edildi.



'HACKER DÜZEYİNDE BİLGİSAYAR KULLANICISIYIM'



Adana'da eskort sitesi kurduğu belirlenen elebaşı Özgür A, ifadesinde, "Ortaokul mezunuyum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum ama maddi sıkıntılardan okuyamadım. Bunu hırs yaparak kendi imkanlarımla bilgisayarı öğrendim. Hacker düzeyinde bilgisayar kullanıcısıyım. Eroin bağımlısı olduktan sonra porno ve eskort sitesi açtım. İlan için arayan bayanlara 'domain oturdu' diye bilgi verdim" dediği öğrenildi. Özgür A.'nın yardımcısı ve kardeşi Özkan A. ise iş bulamadığı için ağabeyinin yönlendirmesiyle bu işe girdiğini, para kazandıkça hevesinin arttığını söyledi. Özgür A.'nin eşi Kader A.'nın da, "Yıllar önce annem fuhuş yaptığı için babam tarafından öldürüldü. Bir süre ben de fuhuş yaptım ve hamile kaldım. Özgür A. ile tanıştım ve çocuğu kabul etti" diye ifade verdiği öğrenildi.

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