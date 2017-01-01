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9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Son 10 fezlekeyle Meclis'e gelen dosya sayısı 126'ya ulaştı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:50:25 Güncelleme: 15:51:13 AA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Özel'in yanı sıra CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, CHP Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Gelen dokunulmazlık dosyalarında, Beştaş'ın iki fezlekesi bulunuyor.

Son 10 fezlekeyle Meclis'e gelen dosya sayısı 126'ya ulaştı.

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