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Midyat Belediyesi'nden 'dualı ve beddualı' tabela

"Bu alana çöp dökenlerin Allah belasını versin" ve "Çevremizi temiz tutanı Allah muvaffak etsin" yazılı tabelalar, mesire alanının çeşitli yerlerine yerleştirildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:17:13 Güncelleme: 16:49:23 İHA

Mardin'in Midyat İlçe Belediyesi, mesire alanına çöp atılmaması için dualı ve beddualı tabelalar yerleştirdi.

Midyat Belediyesi, Acırlı Mahallesi karşısında bulunan mesire alanı ve Şeyh Eles Türbesi'nin bulunduğu alana, üzerinde dua ve beddua içerikli yazıların olduğu tabela koydu. "Bu alana çöp dökenlerin Allah belasını versin" ve "Çevremizi temiz tutanı Allah muvaffak etsin" yazılı tabelalar, mesire alanının çeşitli yerlerine yerleştirildi. Bazı vatandaşlar tabelalara olumsuz tepki gösterirken, bazıları ise uyarıları yerinde buldu.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 14 dakika önce
    herkesin anlayacağı dilden
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