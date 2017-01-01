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Hanefi Avcı, Devrimci Karargah davasında beraat etti

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 27 sanık yönünden yeniden görülen Devrimci Karargah davasında karar verildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:27:41 Güncelleme: 16:49:42 HABERTURK.COM

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın bugünkü duruşmasında kararını açıkladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Mahkeme, eski emniyet müdürü Hanefi Avcı’nın, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve 6136 sayılı Ateşli silahlar Kanunu’na muhalefet suçundan beraatine karar verdi. Mahkeme, Hanefi Avcı hakkında yayın yoluyla yargı görevini etkilemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlali suçundan ise yargılamanın ertelenmesine karar verdi. 

 

 

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