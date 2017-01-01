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Ekolojik Yaya Köprüsü ile; Taksim Gezi Parkı ile Maçka Demokrasi Parkı kesintisiz bir şekilde bağlanırken, ekolojik bütünlük sağlanacak ve mekânsal olarak aslında bir bütün olan parkların iki parçası birleşmiş olacak. Gezi Parkı Ekolojik Yaya Köprüsü, Asker Ocağı Caddesi Üzerinde 25.65 metrelik kısmıyla yer alırken, toplamda 32 metre boyunda, 9.60 metre eninde olacak. Ekolojik Köprüde; İstanbul'un doğal florasında var olan peyzaj dokusu, kır bitkileri ve doğal çayır türleri, köprünün statik sistemine entegre edilen bitki taşıyıcı katmanlarla yer alacak. Köprü yeşil olarak tasarlandığından zemini toprak dolgu üzerinde çim olarak uygulanacaktır.