ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Samsun Şahinkaya Kanyonu
GÜNDEM

Şahinkaya Kanyonu'nda rekor denemesi

Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali Falcon Fest'te dünya rekoru denemeleri gerçekleştirildi

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 19:41:30 Güncelleme: 19:47:51 DHA

Samsun'un Vezirköprü İlçesi'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda yapılan ekstrem spor festivali Falcon Fest kapsamında İngiliz sporcu Jediah Doohan, 'ip üstünde en uzun süre kalma' rekorunu kırmaya çalışıyor. 100 saat sürecek olan rekor denemesinde Doohan, şu ana kadar 57 saatini ip üstünde geçirdi.

DHA'nın haberine göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Şahinkaya Kanyonu'nda yapılan Türkiye'nin ilk ve tek ekstrem spor festivali olan Falcon Fest'de dünya rekoru denemeleri gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan etkinlikte, daha önce 90 saat ile başka bir sporcuda olan rekoru kırmayı hedefleyen Doohan, 100 saat sürecek olan 'Dünya ip üstünde en uzun süre kalma' rekor denemesini sürdürüyor. Doohan şu ana kadar 57 saatini ipin üstünde geçirdi.

Ayrıca kanyonda 250 metre yükseklikte iki tepe arasında gerilen halat üzerine en uzun yürüyüşü gerçekleştirme rekorunu kırmaya çalışan Saraf Rixam, ipin üzerinde 80'ini geçtikten sonra düşünce büyük üzüntü yaşadı. 

Organizasyon hakkında bilgi veren base jumping sporcusu ve organizatörlerden Cengiz Koçak, "Sporcular ip üstünde yürüdü. Atlayışlar yapıldı. Bizi izleyen insanlara ilham vererek festivali tamamlayacağız" dedi.

Festival çeşitli etkinliklerle 3 gün devam ettikten sonra sona erecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 20 dakika önce
    kokain mi kullanıyor ki nasıl duracak uyumadan?
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda ilginç detay
GÜNDEM

Eskort çetesinin altından aile çıktı!
Samsun merkezli Türkiye'nin en büyük fuhuş operasyonu başlatıldı
GÜNDEM

'Son Kapı 1' başladı! Bir bir topladılar
Samsun'da işaret dilini öğrenen polis cinayeti aydınlattı
GÜNDEM

Piknik tüpüyle öldürmüştü! Polis işaret dilini öğrenince. ...
Samsun'da kayınvalide ve kayınbiraderini öldüren damat gözaltında
GÜNDEM

Damat dehşet saçtı!
Hakim Abdussamet Kahya FETÖ üyeliğinden tutuklandı
GÜNDEM

10 aydır her yerde aranıyordu, Samsun'da yakalandı!
Samsun'da genç kıza cinsel saldırıda bulunup, fuhuşa zorlayan 4 kişiye gözaltı
GÜNDEM

Genç kıza cinsel saldırıda bulunup, fuhuşa zorlayan 4 ...
Şahinkaya Kanyonu'nda rekor denemesi
GÜNDEM

HEDEF: İP ÜSTÜNDE 100 SAAT! 58 SAAT GEÇTİ
Midyat Belediyesi'nden 'dualı ve beddualı' tabela
GÜNDEM

BELEDİYE UYARDI!
Atalay Demirci hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
GÜNDEM

ATALAY DEMİRCİ HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Muğla'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
GÜNDEM

ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 5 YARALI
Tunceli'de intihar saldırısı girişimi
GÜNDEM

TUNCELİ'DE İNTİHAR SALDIRISI GİRİŞİMİ
Antalya'da genç kızın boğazında sigara söndüren zanlı tutuklandı
GÜNDEM

GENÇ KIZIN BOĞAZINDA SİGARA SÖNDÜREN ZANLI TUTUKLANDI