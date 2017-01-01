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Konya'da kızını rehin alan adam yakalandı

Konya'da boşandığı eşini evde bulamayan bir adam, boş bir arazide aracını durdurup, kızını av tüfeğiyle rehin aldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 20:35:25 Güncelleme: 20:39:14 AA

Konya'da boşandığı eşini evde bulamayınca kızını av tüfeğiyle rehin alan kişi, güçlükle etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Ü, kızı H.Ü'yü (15) okuldan alıp, otomobille yaklaşık bir buçuk yıl önce boşandığı eşi A.Ö'nün merkez Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada eski eşini bulamayan Ahmet Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almadı ve havaya ateş açıp, kızını zorla aracına bindirdi.

Polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturan Ahmet Ü, Meram ilçesi Bayat Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide otomobili durdurdu.

Özel Harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibinin uyarısına rağmen kızını ve elindeki silahı bırakmayan Ahmet Ü, boşandığı eşiyle görüşmek istediğini söyledi.

Psikolog ve yakınları tarafından da ikna edilemeyen Ahmet Ü, yeniden kızıyla birlikte araca binip kaçmaya başladı.

Bir süre sonra otomobili durduran şüpheli, aracına çağırdığı polis memuruna av tüfeğini teslim etti.

Ahmet Ü. gözaltına alındı. Kızı H.Ü. ise olay yerinde bekletilen 112 Acil Servis ambulansına bindirilerek sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye gönderildi.

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