Ülkemizde her yıl kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gün olan 19 Mayıs, Türk milleti için önemli günlerden biridir. 2017 yılında Cuma gününe denk gelen bu özel gün için öğrenciler '19 Mayıs Cuma günü okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 19 Mayıs Cuma okullar tatil mi? İşte cevabı...

19 MAYIS CUMA TATİL Mİ?

Öğrencilerin günlerce hazırlanıp çeşitli etkinlikler ile sahne aldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cuma günü yurt genelinden kutlanacak. Bayram heyecanı yaşayan ve günlerce çalışmalara katılıp hazırlıklarını sürdüren öğrencilerin merakla beklediği sorunun yanıtı belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Cuma günü tatil olacak.

2017 RESMİ TATİLLER

YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN PAZAR EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ* 1 GÜN 01 MAYIS PAZARTESİ ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS CUMA RAMAZAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 24 HAZİRAN CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 25 HAZİRAN PAZAR RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 26 HAZİRAN PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 27 HAZİRAN SALI ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 31 AĞUSTOS PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 01 EYLÜL CUMA KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 02 EYLÜL CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 03 EYLÜL PAZAR KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 04 EYLÜL PAZARTESİ CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM 29 EKİM CUMARTESİ PAZAR

19 MAYIS KONUŞMA METNİ ÖRNEK

Büyük Önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk Milleti’nin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve "Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır" diyen yüce önder yediden yetmişe, kuzeylisi güneylisi, doğulusu batılısı, her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti başarı elde etmiştir. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’imizle dünya milletleri arasında şerefli yerini almıştır.

Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyet’i demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Atasının emanetine Cumhuriyet’e sahip çıkacak, O’nun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk Genci ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır.

Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak, aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk Gençliği olmak üzere Türk Milleti fırsat vermeyecektir.

Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi, saygıyla kutluyorum."

BİR GÜNEŞ DOĞUYOR

Atatürk diyor ki: “Bizi öldürmek değil,canlı canlı mezara gömmek istiyorlar. ”Kara bulutlar Türkiye’nin üzerinde dolaşıyor. Mondros Mütarekesi peşinden Sevr Antlaşması ve ateşkes.

Böyle antlaşma olur mu? Yurt parça parça edilmiş,Anadolu insanı,kan ağlıyor.

Memleketin asıl sahibi olan Türk halkı başsız, bölünmüş kuşku içinde, bezgin haldedir.

Kurtuluş ve bağımsızlık umutları ve çalışmaları bölgesel kalmakta birleşememektedir. Memleketin batı ve güney bölgelerinde silahlı karşı koymalar başlamıştır; fakat sayıca çok ve silah bakımından üstün düşman kuvvetleri karşısında bu direnmeler kırılmaktadır.

İşte, bu durumda Mustafa Kemal çıkıyor ortaya ve diyor ki: “Bir tek karar vardır, o da milli egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız bir Türk Devleti kurmak.”

Yurdun çeşitli yerlerinde direnme hareketleri devam ediyor, düşmana kurşun sıkılıyor, vurulan yumruklar memleket kadar büyük, eline silahı alan memleket savunmasına katılıyor. Aralarında dayanışma yok, dağınıklık herkesi tedirgin ediyor. Anadolu sahipsiz, bir önder, bir kumandan bekliyor.

İşte, Bandırma vapuru bu önderi, bu kumandanı getiriyor, Samsun’dan Kurtuluşa bir güneş doğuyor.

Evet Mustafa Kemal bir karar veriyor. Verilen bu kararı ise şöyle açıklıyor. “Türk Milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşaması esastır. Bu esas, ancak tam bir bağımsızlıkla sağlanabilir. Ne kadar zengin ve ne kadar varlıklı olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir millet, uygar insanlık karşısında uşak olmak durumundan daha yüksek bir muameleye layık görülmez. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa ölmeyi tercih eder.”

Böyle bir durum karşısında Samsun’da doğan güneşin yükselmesi, tüm ülkeyi aydınlatması, milli birlikle sağlanabilir.