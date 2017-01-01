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Kars'ta bir hastanede silahlı saldırı: 1 ölü

Kars Harakani Devlet Hastanesinde bir temizlik görevlisi ile bir kadın arasındaki çıkan tartışma sonucu temizlik görevlisi, kadın tarafından silahla vurularak vuruldu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:05:44 Güncelleme: 00:11:07 AA

Kars Harakani Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi Erkan E, aralarında husumet bulunan bir kadın tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olan Erkan E. ile Ebru İ. arasında, hastane içindeki temizlik odasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ebru İ, yanında getirdiği silahla temizlik personeli Erkan E.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan 4'ünün isabet ettiği Erkan E. ağır yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan Erkan E. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı bir süre sonra Kazım Paşa Polis Merkezine giderek silahıyla teslim oldu.

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