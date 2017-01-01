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Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi

18 Mayıs 2017 Perşembe, 00:46:39 Güncelleme: 00:48:30 İHA

Hakkari'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA'nın haberine göre Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen müşterek çalışmalar sonucunda, 17 Mayıs 2017 günü ilimiz merkez Kavaklı köyü kırsal alanında barındıkları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatı neticesinde en az 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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