‘ITaksi’ yola çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, vatandaşların taksi ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamayı, yollarda boşta giden taksi sayısını azaltmayı, taksilerin etkin ve verimli kullanımını sağlamayı amaçlayan “iTaksi” projesini hayata geçirdiklerini belirtti. İBB’nin Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin bir parçası olarak zamandan ve yakıttan tasarruf ile en üst düzeyde güvenlik, hizmet kalitesi, otomatik ödeme sistemleriyle büyük kolaylık getirmek hedefiyle geliştirilen “iTaksi” projesinin tanıtımı, dün Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Hayri Baraçlı, iTaksi ile kent içi ulaşımda önemli yer işgal eden taksilerle ilgili mühim bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, vatandaşların taksi ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayacak, yollarda boşta giden taksi sayısını azaltacak, taksilerin etkin ve verimli kullanımını sağlayacak uygulamayı başlattıklarını anlattı.

TEK MERKEZ

Gazete Habertürk'ün haberine göre Baraçlı, taksi içindeki kameralardan elde edilen görüntülerin aracın içinde olacağını ve herhangi bir merkeze aktarılmayacağını, güvenlikle ilgili bir problem olduğunda teknik ekibin kamera görüntülerini alıp inceleyeceğini söyledi. iTaksi merkezi ve bir mobil uygulamanın bulunduğunu ifade eden Baraçlı, “Yani vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkaracak ve şikâyetleri sıfırlayacak bir çalışma olacak” diye konuştu.

NELER GETİRİYOR?

“Akıllı Ulaşım Sistemleri”nin bir parçası olan iTaksi uygulamasında, taksiciye güvenlik kamerası, panik düğmesi ve GPS takip imkânı sağlanırken, yolcu ise çoklu dil desteği, sürücüleri puanlayabilme, puana göre taksici seçebilme, ileri tarihli ve periyodik rezervasyon yapabilme, kredi kartı, İstanbul Kart ve nakit ödeme yapabilme, acil durum butonu, unutulan eşyalara ulaşma gibi kolaylıklara sahip olacak. Tüm seçenekler, uygulama ekranında yer alacak.

İSTANBUL KART İLE ÖDEME

iTaksi ile sisteme kayıtlı taksilerin merkezden takip ve kontrolünün sağlanacağını aktaran Baraçlı, “Çalışmanın en önemli özelliği; yerli ve milli bir yazılım olmasıdır. İlk etapta 4 bin takside iTaksi uygulamasını başlatıyoruz. Yolcularımız bir merkezden hizmet veren kayıtlı taksileri çağırarak binecek. Vatandaş ve taksici arasındaki para problemlerini de bu projeyle ortadan kaldırıyoruz. İstanbul Kart ile ödeme olabilecek. Yolcu taksiye binmeden önce İBB navigasyonu ile nereye gideceğini belirlediğinde ücreti de kendisi hesap edebilecek. Taksimetre sorunları da ortadan kalkacak” dedi.